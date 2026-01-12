ลุ้นทัพนักกีฬาพาราไทยคว้าเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์สมัยที่ 7

มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ทุกอย่างลงตัว ในการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยอีกครั้งในรอบ 18 ปี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยติดตามเชียร์นักกีฬาถึงขอบสนามหรือส่งใจเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสด ให้เอาชนะอินโดนีเซียคู่แข่งสำคัญ เพื่อคว้าเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ สมัยที่ 7 ให้ได้
ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า การเตรียมงานทุกด้านในโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้น โดย กกท. ได้ทำงานร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬาทุกประเภทความพิการ ตลอดจนจังหวัดนครราชสีมา อย่างใกล้ชิด โดยเรื่องของอีเวนท์ที่จะมีการชิงชัย การแบ่งคลาสความพิการ ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อย รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องของที่พัก อาหาร การขนส่ง ทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว
“กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ จะต่อยอดจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เรื่องของมาตรฐานการตัดสิน ไม่มีการเอาเปรียบในฐานะการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ไม่ยากแต่มีความซับซ้อนในแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน กกท. และจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างกระแสก่อนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ด้านพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ก็จะดำเนินการให้เกิดความประทับใจในโอกาสที่อาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 ของประเทศไทย
“อาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ ถือว่ากลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ 18 ปี หลังจากได้เป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อครั้งที่ 4 ปี 2008 จึงอยากเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมเชียร์นักกีฬาไทยที่สนามแข่งขัน หรือติดตามชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now เพื่อให้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 7 ให้ได้ แม้ว่าจะต้องเจอกับชาติที่แข็งแกร่งอย่างอินโดนีเซีย เจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ 3 สมัยติดต่อกัน ในการแข่งขัน 3 ครั้งหลังสุดก็ตาม” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 บรรจุกีฬาแข่งขัน 19 ชนิด ประกอบด้วย กรีฑา, ยิงธนู, แบดมินตัน, ฟุตบอล 5 คน, บอคเซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, ยูโด, ยกน้ำหนัก, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลนั่ง, ยิงปืน, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส และโบว์ลิ่ง ชิงชัย 493 เหรียญทอง