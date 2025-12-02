7 ชาติซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ซีเกมส์ 2025 คนไทยชมผ่าน 5 ช่องฟรีทีวี-ทรูวิชั่นส์ นาว

7 ชาติ ได้แก่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และบรูไน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่วนแฟน ๆ ชาวไทยชมทาง 5 ช่องฟรีทีวี NBT, T Sports 7, PPTV 36, ไทยรัฐทีวี 32 และ ONE 31 ร่วมด้วยในระบบ OTT ทาง TrueVisions NOW
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ว่า ซีเกมส์ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชมการแข่งขันมากที่สุดถึง 31 ชนิดกีฬา จากที่มีการชิงชัยทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา ผ่านฟรีทีวี 5 ช่อง ประกอบด้วย 2 ช่องของรัฐ ได้แก่ NBT และ T Sports 7 พร้อมด้วย 3 ช่องจากภาคเอกชนในระบบ HD ได้แก่ PPTV 36, ไทยรัฐทีวี 32 และ ONE 31 ขณะที่ TrueVisions NOW ถือสิทธิ์ถ่ายทอดสดในระบบ OTT ทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบแรก คู่แรก สปป.ลาว พบ เวียดนาม เวลา 16.00 น. ทางช่อง PPTV 36 และคู่ที่ 2 ไทย เจอ ติมอร์เลสเต เวลา 19.00 น. ทางช่อง ONE 31 ส่วนพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 9 ธันวาคม 2568 จะถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV 36, NBT และ T Sports 7 รวมทั้งทาง TrueVisions NOW เวลา 19.00 น.
“นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังมีชาติอาเซียนเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันซีเกมส์ไปแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และบรูไน โดยเชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากการแข่งขันยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการ” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับ 31 ชนิดกีฬาที่มีการถ่ายทอดสดในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ยิมนาสติก, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ยกน้ำหนัก, ฮอกกี้ในร่ม, จักรยานแทร็ค, เอ็กซ์ตรีม, ฟันดาบ, มวยสากล, ยูยิตสู, มวย, ปันจักสีลัต, เทควันโด, เปตอง, เซปักตะกร้อ, เรือใบ, ฟลอร์บอล, คาราเต้, คิกบ็อกซิ่ง, บิลเลียด-สนุกเกอร์, เทคบอล, อีสปอร์ต และรักบี้ฟุตบอล