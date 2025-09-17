ผู้แทนสหพันธ์กีฬาชูไทยประสบการณ์-ศักยภาพสูง มั่นใจจัดอาเซียนพาราฯฉลุยไร้ที่ติ

ผู้แทนสหพันธ์กีฬาต่างๆ มั่นใจประสบการณ์และศักยภาพไทย ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาคนพิการระดับโลกและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยจัดการแข่งขันมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่าง 20-26 ม.ค.2569 ที่นครราชสีมา ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการกกท.เผยยอดนักกีฬา 11 ชาติร่วม อยู่ที่ราวๆ 3 พันคน และจะชัดเจนหลังส่งเอ็นทรีฟอร์มบายเนม 15 พ.ย.นี้ ส่วนอีเวนต์ชิงชัยอยู่ที่ 536 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา
นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการจัดประชุม อาเซียนพาราเกมส์ ไทยแลนด์ 2025 เทคนิคัล เดลิเกท ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา เมื่อ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน พร้อมด้วย พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน ผู้แทนสหพันธ์กีฬา และผู้แทนจากฝ่ายจัดแข่งขันด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 20-26 ม.ค.2569 ที่จ.นครราชสีมา
นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เผยว่าในช่วงเช้าที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนสหพันธ์กีฬาคนพิการจากชาติอาเซียนที่จะแข่งขันในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้ร่วมประชุมหารือ และให้คำแนะนำกับ ฝ่ายจัด โดยรอบนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของผู้แทนสหพันธ์ หลังได้มีการตรวจคู่มือนักกีฬาทั้งในเรื่องมาตรฐาน และอีเวนต์แข่งขัน จากนั้นช่วงบ่ายผู้แทนฯได้ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันต่างๆในจ.นครราชสีมา ซึ่งที่โคราชจะใช้จัดการแข่งขันทั้ง 18 ชนิดกีฬา ส่วนอีก 1 ชนิดกีฬา ก็คือ โบว์ลิ่ง จะจัดที่กทม.
“ครั้งนี้เราได้รับคำแนะมาด้วย อย่างไรก็ตามการที่จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาคนพิการระดับโลกและนานาชาติอยู่บ่อยครั้ง เรียกได้ว่ามีประสบการณ์สูง ทำให้สหพันธ์มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่า ประเทศไทยจะสามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้งสนามแข่งขัน รวมถึงจัดแข่งขันได้ตามออกมาดีและได้มาตรฐานสากลอย่างแน่นอน”
“ส่วนตอนนี้อีเวนต์ต่างๆนิ่งแล้ว ในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะมีชิงชัยทั้งสิ้น 536 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา รอเพียงประเทศสมาชิกยื่นส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยภายในวันที่ 15 พ.ย.2568 ซึ่งหลังจากวันดังกล่าว ก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าจะจัดแข่งขันได้ทั้งหมด 536 อีเวนต์หรือไม่ ส่วนยอดนักกีฬาที่เข้าร่วมตอนนี้ ยึดจากเอ็นทรีฟอร์มบายนัมเบอร์ 11 ชาติ อยู่ที่ประมาณ 3 พันคน ส่วนเอ็นทรีฟอร์มบายเนมเวลานี้ มีการยืนยันยอดเข้ามาอยู่ที่ประมาณหลักร้อย ซึ่งก็ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรก่อนที่แต่ละชาติจะเคาะรายชื่อและชนิดกีฬาที่ส่งชิงชัยมา ซึ่งก็น่าจะส่งกันมาช่วงท้ายๆ เพราะแต่ละชาติน่าจะรอดูความพร้อมของนักกีฬาตัวเองให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนจะส่งชื่อ“
สำหรับการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 20–26 ม.ค.2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจะแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ, บาสเกตบอลวีลแชร์, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน, กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอคเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, เทนนิสวีลแชร์, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, พาราเฟนซิ่ง, หมากรุก และโบว์ลิ่ง