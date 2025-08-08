คาราบาวจัดยิ่งใหญ่ เปิดศึกฟุตบอล 7 คน "Carabao 7-a-Side Cup 2025" ร่วมกับ EFL เฟ้นหา 17 สนามแข่งมาตรฐาน ยกระดับฟุตบอลไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท

เครื่องดื่ม “คาราบาว” เปิดศึก Carabao 7-a-Side Cup 2025 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท พร้อมพาทีมแชมป์ไปดูนัดชิงชนะเลิศ Carabao Cup 2025/26 ที่สนามเวมบลีย์ อังกฤษ เช่นเดิม พิเศษปีนี้ ร่วมกับ English Football League (EFL) และสมาคมกีฬาฟุตบอล 7 คน (Thai Sports Football TSAA Association หรือ TSAA) ยกระดับฟุตบอลไทย เปิดตัว 17 สนามแข่งขัน การันตีมาตรฐานจาก English Football League (EFL) พร้อมตอกย้ำแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” เตรียมเปิดรับสมัคร 256 ทีมจากทั่วประเทศ พร้อมชิงชัยในนัดชิงชนะเลิศ ที่จังหวัดภูเก็ต 14 ธ.ค.นี้
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลับมาอีกครั้งสำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Carabao 7-a-Side Cup 2025 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดมาต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 พิเศษในปีนี้ เครื่องดื่มคาราบาวได้ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน ด้วยการจับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอล 7 คน (Thai Sports Football TSAA Association หรือ TSAA) พร้อมต่อยอดการสนับสนุน Carabao Cup นำประสบการณ์ระดับโลกมาสู่วงการฟุตบอลไทย โดยร่วมมือกับ English Football League (EFL) เพื่อออก Certificate การันตีคุณภาพและมาตรฐานของสนามพันธมิตรที่ใช้จัดแข่งขัน 17 สนามทั่วประเทศ เพื่อยกระดับวงการฟุตบอลไทยไปอีกขั้น
นอกจากนี้ ในฤดูกาลใหม่ของ Carabao 7-a-Side Cup 2025 คาราบาวเดินหน้าสื่อสารอย่างเข้มข้นภายใต้แคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการเชียร์บอลติดขอบสนาม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทัวร์นาเมนต์ เสริมให้ทุกแมตช์กลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกและเข้าถึงง่าย เพื่อตอกย้ำว่า “คาราบาว” เป็นเครื่องดื่มของแฟนบอลอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสื่อพันธมิตรชั้นนำ ทั้งในสายกีฬาและไลฟ์สไตล์ อาทิ Thairath, NR Sports, The Stadium, Main Stand, GOAL Thailand, Think Curve, etc. ตลอดจน Influencer สายกีฬา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนแคมเปญให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และช่วยขยายพลังของแบรนด์สู่แฟนบอลชาวไทยในวงกว้างยิ่งขึ้น
สำหรับรางวัลใหญ่ในปีนี้ ยังมุ่งสร้างประสบการณ์ระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แชมป์ไปดูแชมป์” โดยการพาทีมแชมป์ทั้งทีม บินลัดฟ้าไปชมนัดชิงชนะเลิศการแข่งขัน Carabao Cup 2025/26 ที่สนามเวมบลีย์ ประเทศอังกฤษ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเครื่องดื่มคาราบาว “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” (World Class Product, World Class Brand) ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล Carabao Cup แบรนด์เดียวในโลกที่อยู่กับ English Football League (EFL) มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และพิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้ คาราบาวยังมอบรางวัลเพิ่มเติมให้กับเจ้าของสนามแข่งขัน 4 สนามร่วมเดินทางไปดูนัดชิง Carabao Cup 2025/2026 ด้วยกัน ผ่านวิธีการจับฉลาก เพื่อตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นระหว่างกัน
“การแข่งขันฟุตบอล 7 คนครั้งประวัติศาสตร์ Carabao 7-a-Side Cup 2024 ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมแข่งขันและแฟนบอลทั่วประเทศ จากการจัดแข่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสร้างกระแสการรับรู้ในวงกว้าง เช่นเดียวกับปีนี้ด้วยจำนวนทีมที่รับสมัคร และสนามการแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกด้วยมาตรฐาน บวกกับกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ มั่นใจว่าฤดูกาลใหม่นี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักแข่ง สนามพันธมิตร และแฟนบอลทั่วประเทศด้วยเช่นกัน” นายกมลดิษฐ กล่าว
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Carabao 7-a-Side Cup 2025 เตรียมเปิดรับสมัคร 256 ทีมจากทั่วประเทศ เพื่อชิงแชมป์ประจำสนาม 16 สนามทั่วประเทศ และร่วมชิงชัยนัดชิงชนะเลิศ 14 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต ผู้สนใจสามารถติดตามทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล 7 คน Carabao 7-a-Side Cup 2025 รวมถึงกิจกรรมดีๆ จากเครื่องดื่มคาราบาว ได้จาก Facebook : Carabao Sports หรือ www.carabao.co.th