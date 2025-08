"BYD ไทยลีก" เปิดศักราชความเดือด ซีซั่น 2025/26 "มาดามแป้ง" การันตีเงินสนับสนุนเพิ่ม

วันที่ 6 สิงหาคม 2568 : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือพันธมิตรลูกหนัง จัดงานแถลงข่าวเปิดศักราชความเดือดฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ฤดูกาลใหม่ “Thai League BEYOND THE GAME 2025/26” ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ทะยายสู่เกียรติยศ อย่างยิ่งใหญ่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ภายใต้แนวคิด The Crossover: Football x Fashion, Art & Music พร้อมระเบิดความมันส์ทั้ง 3 ลีก ได้แก่- BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) ภายใต้สโลแกน WHERE GREATNESS BEGINS ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด พร้อมทะยายสู่เกียรติยศ- BYD SEAL 5 ลีกสอง (ไทยลีก 2) ภายใต้สโลแกน DREAM CHASER สู้สุดใจไปให้ถึงฝัน- BYD DOLPHIN ลีกสาม (ไทยลีก 3) ภายใต้สโลแกน ONE TEAM NOE GOAL ทีมนี้บ้านฉัน ฝ่าฟันไปด้วยกัน"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย เพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไป อีก 1 สัปดาห์ บรรยากาศของความสนุก และ ความมันส์กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับ การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ทั้ง 3 ระดับ ภายใต้ สโลแกน "Thai League BEYOND THE GAME 2025/26”"ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของฟุตบอลไทยลีก ในฐานะกีฬา ที่คนไทยรับชมมากที่สุด ถึง 70% ซึ่งวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เรามาร่วมส่งสัญญาณเปิดศักราชใหม่ และ เข้าสู่ยุคใหม่ไปพร้อมกัน บนความพร้อมรอบด้าน ทั้งสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 102 สโมสร , เงินสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นทุกลีก , ผู้สนับสนุนอย่าง BYD ที่เข้ามาสนับสนุนครบทั้ง 3 ลีกอาชีพ และยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เราได้ผู้ถือลิขสิทธิ์ เข้ามาถ่ายทอดสด ครบทั้ง 3 ลีกอาชีพเช่นกัน บนความร่วมมือกันระหว่าง GULF, JAS และ AIS ประกาศ ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชมฟรี ครบทุกลีก ครบทุกคู่แบ่งเป็น- BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 16 สโมสร / จำนวน 240 นัด- BYD SEAL 5 ลีกสอง 18 สโมสร / จำนวน 312 นัด- BYD DOLPHIN ลีกสาม 68 สโมสร / จำนวน 750 นัด"แป้ง เชื่อมั่นว่า ความสนุกและความมันส์จากทุกสนาม ที่ถูกเผยแพร่สู่สายตาแฟนบอล ทั้งที่เข้าไปชมเกมในสนาม และการถ่ายทอดสดผ่าน AIS จะสร้างกระแสทำให้ฟุตบอลไทยได้รับความนิยม และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เราจะมีฐานแฟนบอลเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับฟุตบอลไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของฟุตอบลไทย ยุคที่ฟุตบอลไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนาม แต่จะเข้าไปอยู่ในจิตวิญาณ สร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับทุกกลุ่มคน"ด้าน คุณเบนสัน เค่อ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า"วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวของไทยลีก ซึ่งเหมือนเป็นการคิกออฟ ก่อนฤดูกาลใหม่ อย่างที่ทุกคนทราบในประเทศไทยฟุตบอลคือกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ผมคิดเสมอว่ากีฬาเป็นมากกว่ากีฬา นำทุกคนมาอยู่ด้วยกันสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่บุคคลต่างๆ มากมาย""ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก สำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น ในฐานะแบรนด์รถยนต์ระดับโลก BYD มีความมั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีและพลังงานรูปแบบใหม่ นี่คือพลังงานสำหรับอนาคต และ BYD ไม่ใช่แบรนด์ผู้ผลิต แต่เราพร้อมเป็นผู้สนับสนุน วงการฟุตบอลไทยรวมถึงเยาวชน""เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับวงการฟุตบอลไทย หวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน"คุณประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก เราได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราอยากที่จะเข้ามาสนับสนุนอยู่แล้ว และดีใจมากที่ได้เข้ามา เราพร้อมสร้างสีสันใหม่ๆให้กับวงการฟุตบอล อยากให้เกิดความสนุกทั้งในเกมการแข่งขันและแฟนบอล ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์ฟุตบอลไทยทั้งสามลีกในฤดูกาลนี้ครับ"ส่วน นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กัลฟ์เชื่อว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬา แต่คือโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ชุมชน และเยาวชน โดยเฉพาะลีก T2 และ T3 ที่ถ่ายทอดสดจะช่วยเชื่อมโยงแฟนบอลกับทีมท้องถิ่น เราจะเดินหน้าสนับสนุนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า "JAS รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทย เพื่อพลิกโฉมฟุบอลไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยจะนำความร่วมมือของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มาร่วมพัฒนานักเตะ พัฒนาโค้ชผู้ฝึกสอน และพัฒนากรรมการผู้ตัดสิน ให้เทียบเท่าหลักสากล ดังนั้นขอให้แฟนบอลไทยลีกมั่นใจได้ว่า เราจะทำให้การแข่งขันไทยลีกเข้าถึงง่าย พร้อมผลักดันการรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax เพื่อตอบโจทย์แฟนบอลชาวไทยในยุคดิจิทัล"นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ AIS กล่าวว่า "AIS ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย และเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การรับชมบอลไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัล AIS PLAY บนโครงข่ายอัจฉริยะ เราพร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกลีกทั้ง ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และไทยลีก 3 รวมถึงฟุตบอลถ้วย เอฟเอ คัพ, ลีก คัพ, ลีกเยาวชน U-21 และฟุตบอลหญิงลีก 1 และ 2 จากขอบสนามส่งตรงถึงหน้าจอคนไทยทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทอดที่ทันสมัย นอกจากนี้เรายังเสริมทัพความมันส์ด้วยทีมนักพากย์แถวหน้าของประเทศรวมกว่า 60 คน ให้แฟนบอลร่วมเชียร์ได้เต็มอรรถรสผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทางกว่า 30 ช่อง รับชมฟรีทุกเครือข่าย เราพร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับคนไทยทุกคน"ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของไทยลีก ประจำฤดูกาล 2025/26 การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ,บริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจเรเว่,บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส,บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน),น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง คอบอลคอช้างคอเดียวกัน,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม "โคคา-โคลา" ในประเทศไทย,บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน),บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ร่วมผลักดันฟุตบอลไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง