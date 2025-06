"คาราบาว" เปิดโครงการ Carabao Coach the Coaches ปี 5 ต่อยอด “คาราบาว คัพ” ยกระดับโค้ชฟุตบอลไทย ด้วยหลักสูตรจากโค้ชระดับโลก

ตอกย้ำผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและผู้นำ Sport Marketing นำประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกสู่วงการฟุตบอลไทย ผนึกความร่วมมือฟุตบอลลีกอังกฤษ (EFL) สานต่อโครงการ Carabao Coach the Coaches ปี 5 นำโค้ชฟุตบอลระดับโลกจากอังกฤษมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคฝึกสอนฟุตบอลให้กับโค้ชฟุตบอลไทยระดับเยาวชน ยกระดับ เสริมสร้างศักยภาพผู้ฝึกสอนส่งต่อความรู้สู่เยาวชนไทย ต่อยอดการพัฒนานักเตะเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า คาราบาวกรุ๊ป ตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันฟุตบอล “คาราบาว คัพ” โดยร่วมมือกับฟุตบอลลีกอังกฤษ (English Football League หรือ EFL) เปิดโครงการ Carabao Coach the Coaches 2025 ก้าวสู่ปีที่ 5 ยกระดับโค้ชฟุตบอลไทย ด้วยหลักสูตรเข้มข้นจาก “โค้ชระดับโลก” จาก EFL ประเทศอังกฤษ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกสอนฟุตบอลตามแบบฉบับแท้ๆ เพื่อรากฐานฟุตบอลไทยที่แข็งแกร่ง พร้อมยกระดับโค้ชไทยและต่อยอดการพัฒนานักเตะเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต เปิดรับสมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2568 ณ ราชประชา ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยรายชื่อผู้ฝึกสอนจาก EFL ในครั้งนี้ ล้วนเต็มไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทย ประกอบด้วย “ริชาร์ด จีโอฮีแกน” หัวหน้าฝ่ายโค้ชจากอะคาเดมี “Burnley F.C.” (เบิร์นลีย์) มาพร้อมกับหลักสูตรจากอะคาเดมี Burnley F.C. ที่เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษ และ “ไบรอน แอนโทนี” โค้ชจากอะคาเดมี Bristol Rovers F.C. (บริสตอล โรเวอร์ส) ทีมที่มีอายุยาวนานกว่า 140 ปีนายกมลดิษฐ กล่าวว่า กิจกรรมการอบรมจะเน้นทั้งเนื้อหาภาคทฤษฏีและปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนานำไปพัฒนา ต่อยอดการสอนนักฟุตบอลระดับเยาวชนให้มีทักษะการเล่นที่ถูกต้อง พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ความพิเศษของโครงการนี้คือ เปิดอบรมพร้อมจัดเตรียมที่พักและอาหาร ให้กับผู้ที่เข้าอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับรายละเอียดการอบรมในโครงการ Carabao Coach the Coaches กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 360 คน แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 60 คน อบรมรุ่นละ 2 วัน ณ ราชประชา ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568, รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2568, รุ่นที่ 3 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2568, รุ่นที่ 4 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2568, รุ่นที่ 5 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 และรุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย วันที่ 11-13 มิถุนายน 256 ติดตามรายละเอียดโครงการ เพจ : Carabao Sports