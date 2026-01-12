แบดมินตันพาราไทยซ้อมเข้ม มั่นใจกวาดเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์

ทัพนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยชุดสู้ศึกอาเซียนพาราเกมส์ คลาสยืน ยังคงทำการเก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้าย ที่สโมสร ทีไทยแลนด์ แบดมินตัน บางใหญ่ นนทบุรี ก่อนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม ที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยทีมแบดมินตันอาเซียนพาราไทยคลาสยืน ผลงานที่ผ่านมาในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง จาก "โปเต้" ณัฐพงษ์ มีชัย ชายเดี่ยว SH6 และอีกหนึ่งเหรียญทองจาก "วี" มงคล บุญสูน ชายเดี่ยว SL3
"โปเต้" ณัฐพงษ์ มีชัย เจ้าหนูมหัศจรรย์ คลาส SH6 มืออันดับ 4 ของโลก เปิดเผยว่า "ตอนนี้ผมพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซนต์ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ มีการฝึกซ้อมที่หนักพอสมควรเริ่มเก็บตัวตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ผมลงแข่งขันแค่รายการเดียวในประเภทชายเดียว ก็จะขอป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้ง"
ส่วน "วี" มงคล บุญสุน คลาส SL3 ดีกรีเหรียญทองแดงปารีส 2024 มือ 13 ของโลก กล่าวว่า "ร่างกายถือว่าสมบูรณ์ ผมลงแข่งขัน 2 รายการคือชายเดี่ยว กับ ชายคู่ ซึ่งชายเดียวหวังไว้ว่าจะเข้าชิงชนะเลิศ โดยคู่แข่งที่น่ากลัวคือ อินโดนีเซีย รอบที่แล้วผมพลาดท่าพ่ายใน ไทยแลนด์ โอเพ่น ที่โคราช รอบนี้ก็ขอแก้มืออีกครั้ง”
สำหรับทีมแบดมินตันคลาสยืน จะเดินทางไปที่โคราช ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคมนี้ ก่อนจะลงซ้อมสนามจริงทดสอบสนามในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งการแข่งขันแบดมินตันอาเซียนพาราเกมส์ 2025 จะจัดการแข่งขันที่ หอประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา