ทัพพาราเยาวชนทีมชาติไทยคว้า 33 ทอง จบอันดับ 4 เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ที่ยูเออี

ทัพนักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย คว้า 33 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง ในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ยูเออี ได้อันดับ 4 เอเชีย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พอใจผลงาน ยังเป็นเบอร์ 1 อาเซียน พร้อมเดินหน้าภารกิจต่อไปในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย ไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 5 เมื่อระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2568 ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ดูแลกีฬาคนพิการแต่ละประเภท (สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญา, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง, สมาคมกีฬาคนตาบอด) เตรียมนักกีฬาและได้รับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันรวม 126 คน ชิงชัย 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงธนู, ยกน้ำหนัก, กรีฑา, แบดมินตัน, บอคเซีย, โกลบอล, งัดข้อ, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด และวีลแชร์บาสเกตบอล พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการทำผลงานไว้ที่ 30 เหรียญทอง
สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ ปรากฏว่า ทัพนักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย คว้ามาได้ทั้งหมด 33 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง คว้าอันดับ 4 ของตารางการแข่งขัน โดย ดร.ก้องศักด กล่าวว่า นักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย ทำได้มากกว่าเป้าที่วางไว้ ในตารางเหรียญรางวัล เป็นรองเพียงแค่ 3 ชาติเท่านั้น คือ อุซเบกิสถาน 99 เหรียญทอง, อิหร่าน 62 เหรียญทอง และ ญี่ปุ่น 40 เหรียญทอง โดยไทยเราเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่นักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว กกท. ยังมีภารกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการเตรียมนักกีฬาพาราทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวให้พร้อมที่สุด
สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ คือมหกรรมกีฬาคนพิการระดับเยาวชนที่จัดแข่งขันหลังจากการแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ โดยจัดชิงชัยมาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่ประเทศญี่ปุ่น ปี 2009, ครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย ปี 2013, ครั้งที่ 3 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2017 และครั้งที่ 4 ที่ประเทศบาห์เรน ปี 2021