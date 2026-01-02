ศึกอาเซียนพาราเกมส์พร้อมต้อนรับทุกชาติ ชิงชัย 19 ชนิดกีฬา “รมว.กีฬา” สั่งเดินหน้าเต็มสูบ สนาม-ที่พัก-ระบบขนส่ง ไร้ปัญหา

อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งเดินหน้าเต็มสูบ เตรียมจัดมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มั่นใจทุกอย่างมีความพร้อม ทั้งระบบสาธารณูปโภค-ที่พัก-ขนส่ง-สนาม รอต้อนรับนักกีฬาร่วมแข่งขัน 19 ชนิด เอาไว้อย่างเต็มที่
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า การเตรียมการเป็นไปอย่างเข้มข้น โดย กกท. ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการทุกประเภท และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้ามาร่วมดูแลการดำเนินการด้านต่าง ๆ และสั่งการเดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ขณะนี้การกำหนดอีเวนต์การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ มีความนิ่งแล้ว เนื่องจากในการแข่งขันของกีฬาคนพิการจะต้องเน้นเรื่องการตรวจคลาสแบ่งระดับความพิการซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะมีความซับซ้อนเรื่องการแบ่งคลาส แบ่งรุ่นต่าง ๆ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิคกีฬาที่จะทำงานส่วนนี้ ขณะเดียวกันก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนแต่ละประเทศในการยืนยันจำนวนยอดนักกีฬา เพื่อที่จะจัดสรรในเรื่องสถานที่พักให้มีความลงตัวมากที่สุด โดยฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้เตรียมการด้านที่พักและระบบการขนส่งนักกีฬาไว้พร้อมแล้ว เช่นเดียวกับแผนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อาทิ สนามแข่งขันและฝึกซ้อม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งหมด 19 ชนิดกีฬาก็มีความพร้อมแล้วเช่นกัน
“สนามแข่งขันหลักที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งเราได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้สำหรับใช้จัดการแข่งขันและเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาคนพิการได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้จัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน พื้นที่บางส่วนได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาของคนพิการในระยะยาวอีกด้วย” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา บรรจุกีฬาแข่งขัน 19 ชนิด ได้แก่ กรีฑา, ยิงธนู, แบดมินตัน, ฟุตบอล 5 คน, บอคเซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, ยูโด, ยกน้ำหนัก, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลนั่ง, ยิงปืน, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส และโบว์ลิ่ง ชิงชัยรวม 493 เหรียญทอง