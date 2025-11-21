อาเซียนพาราเกมส์ ตามแผน ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติใกล้เสร็จสมบูรณ์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยการเตรียมการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา คืบหน้าตามแผน ขณะที่ โครงการศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ใกล้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับนักกีฬาได้เข้าซ้อมเกิดประโยชน์แน่นอน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตอนนี้การเตรียมการในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผน และมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับการเตรียมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมกีฬาที่กำกับดูแลนักกีฬาแต่ละสมาคมฯ ก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก ขณะที่นักกีฬาต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรน่ากังวล
ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาหลายชนิดที่จะเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ขณะนี้โครงการเดินหน้าเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ และเมื่อเสร็จสมบูรณ์ นักกีฬาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเข้าใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13
“ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย แบบครบวงจร ได้มาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน กกท.จะดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กันไปด้วย มั่นใจว่านักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย จะได้รับประโยชน์จากศูนย์ฝึกฯแห่งนี้อย่างเต็มที่“ ดร.ก้องศักด กล่าว