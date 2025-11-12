ทัพยูโดคนตาบอดกลับถึงบ้าน หลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 3 เอเชีย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.50 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬายูโดคนตาบอดทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิง เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นภารกิจ คว้า 3 เหรียญรางวัลจากศึก “IBSA Judo Championships 2025” ที่เมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับสุดอบอุ่นจาก นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมที่มารอรับ ด้วยความภาคภูมิใจ
หลังเดินทางถึง นายอำนวย กลิ่นอยู่ ได้มอบพวงมาลัยต้อนรับนักกีฬาทุกคน พร้อมของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจ และกล่าวแสดงความยินดีว่า ตนดีใจมากที่กีฬายูโดของเรากลับมามีความหวังอีกครั้ง โดยเฉพาะทีมหญิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญ ทั้งประเภทบุคคลและทีม ส่วนทีมชายก็ได้รับประสบการณ์ล้ำค่าจากทัวร์นาเมนต์นี้ เราได้ทั้งโค้ชที่ดี เจ้าหน้าที่มืออาชีพ นักกีฬาที่มีวินัย และผู้สนับสนุนที่เห็นถึงศักยภาพของทีมนักกีฬาคนตาบอดไทย วันนี้เราจบอันดับ 3 ของเอเชีย ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจมาก จากนี้ไปเป้าหมายคือคว้าเหรียญทองในอาเซียนพาราเกมส์ที่โคราช และเดินหน้าสู่เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น
พร้อมกันนี้ นายอำนวย ยังได้ฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยรวมเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยกันต่อ ว่า ”ผมอยากขอให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวนักกีฬาคนพิการของเรา และฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราต่อไป ทุกกำลังใจมีความหมายมากจริงๆ ขอบคุณครับ”
ด้าน “ลิซ่า” อริษยา พาเจนท์ เจ้าของเหรียญเงิน รุ่นไม่เกิน 60 กก. หญิง คลาส J1 กล่าวในฐานะตัวแทนนักกีฬา ขณะมอบถ้วยรางวัลให้สมาคมว่า “อยากขอบคุณสมาคมที่ดูแลพวกเราดีมาตลอดค่ะ ทำให้ทีมเราคว้าอันดับ 3 ประเภททีมหญิงได้สำเร็จ และขอบคุณทุกแรงเชียร์จากคนไทยทุกคน แม้ว่าสายตาพวกเราจะมองไม่เห็น แต่วันนี้เราดีใจที่ทำให้ทุกคนได้ ‘มองเห็น’ ความสำเร็จของทีมไทยค่ะ”
หลังจบการแข่งขันยูโดคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย ทีมยูโดไทยที่เป็นม้านอกสายตาของรายการ แต่กลับสวมหัวใจนักสู้ สร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ กวาดได้ทั้งสิ้น 3 เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง คลาส J1 จากการลงแข่งขันครั้งแรกของ "ลิซ่า" อริษยา พาเจนท์
เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม หญิง คลาส J2 จาก "มินต์" เพ็ญศิริ สุมนต์ ที่ปรับน้ำหนักจาก 46 กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันในรุ่น 52 กิโลกรัม และ เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ที่ประกอบด้วย นักกีฬา 5 คน แบ่งเป็นในรุ่น 52 กก. คลาส J2 : เพ็ญศิริ สุมล , ณัฐวรรณ สุริยา และ จีรนันท์ แก่นแก้ว
สำหรับทีมยูโดคนตาบอดไทย ตั้งเป้าคว้า 4 เหรียญทองในกีฬายูโด ศึกอาเซียนพาราเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 และเดินหน้าลุยต่อใน เอเชียนพาราเกมส์ 2026 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป