เอกฉันท์! บอร์ด กสทช.ลงมติถอดฟุตบอลโลกพ้นกฎมัสต์แฮฟ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ประกาศนี้ออกตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 โดยให้ยกเลิกภาคผนวกเดิมในประกาศ Must Have ปี 2555 และใช้รายการใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ปัจจุบัน



โดยระบุว่า "โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับชมบริการโทรทัศน์และสภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (6) และ (24) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้



ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกภาคผนวก รายการโทรทัศน์ที่กำหนด ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร์ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และให้ใช้ภาคผนวก รายการโทรทัศน์ที่กำหนด ตามข้อ 3 ท้ายประกาศนี้แทน



ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



สำหรับรายการกีฬา Must Have ใหม่ เหลือ 6 รายการ ได้แก่ ซีเกมส์ (SEA Games) อาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) เอเชียนเกมส์ (Asian Games) เอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games) โอลิมปิกเกมส์ (Olympic Games) และ พาราลิมปิกเกมส์ (Paralympic Games)



ทั้งนี้ กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป เมื่อปี 2555 หรือที่เรียกว่า Must Have โดยกฎดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป