กสทช. ตัดฟุตบอลโลกจากกฏ Must Have ใครอยากชมเตรียมเสียตัง

กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตัดศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากกฏ Must Haveก่อนหน้านี้ฟุตบอลโลกรวมอยู่ใน 7 การเเข่งขันระดับนานาชาติที่อยู่ใน Must Have โดยมี ซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอเชียนพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์ เเละ พาราลิมปิกเกมส์เหตุผลหลักๆที่ฟุตบอลโลกโดนถอดก็คือค่าลิขสิทธิ์ที่เเพงสุดๆ รวมถึงไม่มีประเทศไทยเข้าร่วมเเข่งขัน ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีประโยชน์Must Have คือข้อกำหนดให้โทรทัศน์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ผ่านช่องฟรีทีวี เพื่อให้ประชาชนได้รับชมโดยไม่เสียเงิน ในเมื่อฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่ใน Must Have เเล้ว ปี 2026 แฟนบอลที่อยากจะชมคงต้องลุ้นให้มีภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์เเล้วจ่ายเงินรับชม