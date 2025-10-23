โกลบอลไทยคว้าอันดับ 3 เอเชีย ได้สิทธิ์ลุยชิงแชมป์โลกในปีหน้า

โกลบอลไทยถึงบ้าน! "นายกอำนวย" ต้อนรับอบอุ่น หลังคว้าอันดับ 3 เอเชีย สร้างประวัติศาสตร์ ไปสู้ศึกชิงแชมป์โลกในปีหน้า
ทัพนักกีฬาโกลบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG350
หลังพวกเขาสร้างผลงานสุดประทับใจใน ศึกโกลบอลชิงแชมป์ระดับทวีปเอเชีย รายการ “2025 IBSA Goalball Asia/Pacific Championships” ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ด้วยการคว้าอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย จากทีมชาย
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่นำคณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนและครอบครัวนักกีฬา มารอต้อนรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
นายอำนวย กล่าวแสดงความยินดีว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่กีฬาโกลบอลของเรากลับมามีความหวังอีกครั้ง ปีหน้าเราจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน ซึ่งผมเชื่อว่าผลงานของเราจะดียิ่งขึ้น เพราะเรามีผู้ฝึกสอนที่ดี เจ้าหน้าที่คุณภาพ และนักกีฬาที่มีวินัย รวมถึงผู้สนับสนุนที่เห็นศักยภาพของนักกีฬาคนตาบอดไทย ถึงแม้เราจะเป็นทีมอันดับล่าง แต่กลับสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการจบอันดับ 3 ของเอเชีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”
“ขอฝากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวสารของกีฬาคนตาบอด และขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยร่วมเชียร์นักกีฬาคนพิการของเราต่อไปครับ ขอบคุณมากด้วยความเคารพ”
ด้าน บัญชา ฝั้นคำอ้าย และ ธนพงษ์ หวังตรงจิตร 2ตัวแทนนักกีฬาโกลบอลชายทีมชาติไทย ได้มอบเหรียญทองแดงให้แก่ นายอำนวย กลิ่นอยู่ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากสมาคม พร้อมกล่าวว่า “แม้สายตาเราจะมองไม่เห็น แต่เราดีใจที่สามารถทำให้คนทั่วโลกได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีเอเชีย ขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งถึงพวกเรา”
สำหรับผลงานของ ทีมโกลบอลชายทีมชาติไทย ที่ถือเป็นทีมนอกสายตาของรายการนี้ แต่กลับสร้างผลงานเกินความคาดหมาย คว้า อันดับ 3 ของทวีปเอเชีย พร้อมสิทธิ์เข้าแข่งขัน ชิงแชมป์โลก ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5–15 มิถุนายน 2026