ยอดดับแผ่นดินไหวอัฟกานิสถานทะลุ 800 ราย บาดเจ็บกว่า 3,000 คน

ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อกลางดึกวันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่น ในพื้นที่ภูเขาทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถาน วัดความรุนแรงได้ 6.0 ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด เมืองใหญ่อันดับ 5 ของอัฟกานิสถาน ราว 27 กิโลเมตร และลึกลงไปใต้ดินเพียง 8 กิโลเมตร ล่าสุด พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 825 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดคูนาร์และจังหวัดนันกาฮาร์ นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 3,100 คน คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นอีกและน่าจะแตะหลักพันคน
บ้านเรือนของชาวบ้านหมู่บ้านจำนวนมากในจังหวัดคูนาร์ พังราบจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวซึ่งรู้สึกได้ไกลถึงกรุงคาบูล รวมถึงกรุงอิสลามาบัดของปากีสถาน ประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ห่างออกไปถึง 300 กิโลเมตร ขณะที่การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากอยู่ห่างไกลและมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ถนนในพื้นทีถูกตัดขาดจากดินหินถล่มปิดทับเส้นทาง การเข้าออกจึงถูกจำกัดเพียงการใช้เฮลิคอปเตอร์เพียงในการลำเลียงคนเจ็บและนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ ทีมกู้ภัยไม่สามารถไปถึงพื้นที่ได้จนถึงเช้า เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดบนภูเขาในเวลากลางคืนได้
ด้านสหประชาชาติและอิหร่านส่งทีมช่วยเหลือไปยังอัฟกานิสถานเพื่อช่วยในภารกิจกู้ภัยตามที่รัฐบาลตอลิบานร้องขอแล้ว ส่วนการประเมินความเสียหายทั้งหมดคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ และสัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถใช้งานได้
เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งของอัฟกานิสถาน หลังจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน