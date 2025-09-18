ทีมชาติไทย ขึ้นรั้งอันดับ 101 ของโลก ฟีฟ่า แรงกิ้ง เดือน กันยายน 2568

วันที่ 18 กันยายน 2568 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชาย ประจำเดือน กันยายน 2568 อย่างเป็นทางการ โดย ทีมชาติไทย ขึ้นมารั้งอันดับ 101 ของโลก และอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย
สำหรับทีมชาติไทย ในการประกาศก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 อยู่อันดับ 102 ของโลก ก่อนที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถทำผลงาน ชนะ ฟิจิ 3-0 และ พ่าย อิรัก 0-1
ทำให้ปัจจุบันจากเดิมมีคะแนนสะสมอยู่ 1222.07 คะแนน เพิ่มขึ้นมา 0.13 คะแนน รวมเป็น 1222.2 คะแนน ขึ้นมา 1 อันดับ รั้งอยู่ที่อันดับ 101 ของโลก และเป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย
โปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทย หลังจากนี้ จะทำศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 เปิดบ้านพบ ไชนีส ไทเป ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 และ นัดที่ 4 ออกไปเยือน ไชนีส ไทเป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง