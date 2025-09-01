แผ่นดินไหวอัฟกานิสถานคร่าแล้วกว่า 600 ชีวิต

กระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานแถลงวันนี้ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 6.0 เมื่อกลางดึกตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 622 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 1,500 คน
กระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถานรายงานว่า หมู่บ้าน 3 แห่งในจังหวัดคูนาร์ ทางภาคตะวันออกของประเทศพังทลายราบ และมีอีกหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งเดินทางไปค้นหาผู้รอดชีวิต แต่การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอยู่ในเขตห่างไกลที่เกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง เป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาของปากีสถาน นอกจากนี้เส้นทางยังถูกดินถล่มทับ สามารถเข้าถึงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น
รัฐบาลตอลิบานได้ร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือในการกู้ภัย
แผ่นดินไหวขนาด 6.0 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.47 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 02.17 น.วันนี้ตามเวลาในไทย สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือยูเอสจีเอส (USGS) แจ้งปรับตัวเลขศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นลึกลงไปในดินเพียง 8 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของอัฟกานิสถานไปทางตะวันออกค่อนตะวันออกเฉียงเหนือ 27 กิโลเมตร
อัฟกานิสถานเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่แถบเทือกเขาฮินดูกูช เนื่องจากเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียมาบรรจบกัน
กระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถานรายงานว่า หมู่บ้าน 3 แห่งในจังหวัดคูนาร์ ทางภาคตะวันออกของประเทศพังทลายราบ และมีอีกหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งเดินทางไปค้นหาผู้รอดชีวิต แต่การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอยู่ในเขตห่างไกลที่เกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง เป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาของปากีสถาน นอกจากนี้เส้นทางยังถูกดินถล่มทับ สามารถเข้าถึงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น
รัฐบาลตอลิบานได้ร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือในการกู้ภัย
แผ่นดินไหวขนาด 6.0 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.47 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 02.17 น.วันนี้ตามเวลาในไทย สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือยูเอสจีเอส (USGS) แจ้งปรับตัวเลขศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นลึกลงไปในดินเพียง 8 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของอัฟกานิสถานไปทางตะวันออกค่อนตะวันออกเฉียงเหนือ 27 กิโลเมตร
อัฟกานิสถานเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่แถบเทือกเขาฮินดูกูช เนื่องจากเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียมาบรรจบกัน