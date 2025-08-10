กสทช. แจงเสาโทรคมฯ ชายแดนสุรินทร์ ปรับลดสัญญาณป้องกันแก๊งคอลฯ แล้ว

กสทช. เผยข้อมูลชี้แจง หลัง กัน จอมพลัง โพสต์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับเสาสัญญาณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยในบริเวณใกล้เคียงมีอาคารขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่กัมพูชา โดยหลังการตรวจสอบพบว่า มีการดำเนินการปรับลดสัญญาณตามมาตรการปรับลดสัญญาณโทรศัพท์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว
เบื้องต้น ข้อมูลจากแหล่งข่าว กสทช. ในระดับภูมิภาค ให้ข้อมูลว่า เสาสัญญาณบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับลดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว
เสาสัญญาณดังกล่าวคือ สถานีฐานด่านพรหมแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 3.5 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ศุลกากรช่องสะงำ และมีผู้ให้บริการทุกรายติดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ การติดตั้งและใช้งานเสาสัญญาณเป็นไปตามระเบียบของ กสทช. ที่กำหนดความสูงของเสาอากาศ (Antenna) ไม่เกิน 30 เมตรในรัศมีพื้นที่ชายแดน โดยเสาสัญญาณที่ตรวจสอบมีความสูงรวม 50 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ที่ความสูง 50 เมตร
โดยได้มีการปรับมุมเอียง (Tilt) ลง และใช้ระบบ Cell Radius Control เพื่อลดระยะครอบคลุมของสัญญาณ รวมถึงมีการร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ กสทช. อย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่มีเหตุการณ์ปะทะหรือความเสี่ยงด้านความมั่นคง กสทชได้มีการสั่งให้ปลด Cell Radius
“มาตรการปรับลดสัญญาณในพื้นที่ชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่ง กสทช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและร่วมตรวจสอบกับผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบกรณีนี้ พบว่าผู้ให้บริการได้ดำเนินการตามระเบียบครบถ้วน และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน”
กสทช. ยืนยันว่าจะดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและความมั่นคงของประเทศ