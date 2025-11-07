ไทยเตรียมวิ่งคบเพลิงไทยเตรียมวิ่งคบเพลิงซีเกมส์ 16 พ.ย. อัญเชิญไฟพระฤกษ์จุดวิ่งพร้อมกัน 4 จังหวัด

ไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ถูกอัญเชิญมาเก็บรักษาไว้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หลังค่ำวานนี้ ( 6 พ.ย.68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 นำคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ล่าสุด นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เผยว่า ไฟพระฤกษ์ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 จะถูกอัญเชิญไปยัง 4 จังหวัด ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา และนครราชสีมา ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ก่อนจะมีการงานวิ่งคบเพลิงใน 4 พื้นที่ดังกล่าว วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้