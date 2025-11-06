ในหลวง-พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์แก่คณะกรรมการ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำ คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดแบบปีเว้นปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อ “กีฬาแหลมทอง” ต่อมาในการจัดการแข่งขัน ฯ
ครั้งที่ 9 ปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซีเกมส์” และในการจัดการแข่งขัน ฯ ครั้งที่ 21 ปี 2544 ได้เพิ่มการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ขึ้นเป็นครั้งแรก การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในครั้งนี้ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ฯ มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์ – เลสเต มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา มีการแข่งขันจำนวน50 ชนิดกีฬา ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบในนามทีมชาติไทยด้วย
ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการแข่งขันจำนวน 19 ชนิดกีฬา