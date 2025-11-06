ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’

เมื่อเวลา 18.49 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568
ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดแบบปีเว้นปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อ “กีฬาแหลมทอง” ต่อมาในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 9 ปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซีเกมส์” และในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 21 ปี 2544 ได้เพิ่มการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ขึ้นเป็นครั้งแรก
การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์-เลสเต มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา มีการแข่งขันจำนวน 50 ชนิดกีฬา
ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบในนามทีมชาติไทยด้วย ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการแข่งขันจำนวน 19 ชนิดกีฬา