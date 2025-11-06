xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 18.49 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568

 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดแบบปีเว้นปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อ “กีฬาแหลมทอง” ต่อมาในการจัดการแข่งขัน  ครั้งที่ 9 ปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซีเกมส์” และในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 21 ปี 2544 ได้เพิ่มการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ขึ้นเป็นครั้งแรก

การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์-เลสเต มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา มีการแข่งขันจำนวน 50 ชนิดกีฬา

ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบในนามทีมชาติไทยด้วย ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการแข่งขันจำนวน 19 ชนิดกีฬา
ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’
ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’
ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’
ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’
ในหลวง พระราชินี พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญจุดในพิธีเปิด ‘ซีเกมส์ 2025’
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น