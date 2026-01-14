APSF ยันกัมพูชาขอถอนตัว ไม่เข้าร่วมอาเซียนพาราเกมส์ที่ไทย

APSF ยืนยันได้รับหนังสือจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา แจ้งถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 พร้อมย้ำการแข่งขันยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม
พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (ASEAN Para Sports Federation: APSF)เปิดเผยว่า APSF ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (National Paralympic Committee of Cambodia: NPC Cambodia) แจ้งยืนยันการถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ASEAN Para Games Thailand 2025) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 8 มกราคม 2569 ส่งถึงประธาน APSF และลงนามโดย ฯพณฯ ยี เวสนา (Yi Veasna) เลขาธิการ NPC Cambodia ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ส่งผลให้นักกีฬาของ NPC Cambodia ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจ
ต่อการตัดสินใจดังกล่าว
“APSF รับทราบเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และบันทึกจุดยืนของ NPC Cambodia ตามที่ได้แจ้งมา พร้อมแสดงความเสียใจต่อการไม่เข้าร่วมการแข่งขันของกัมพูชาในครั้งนี้ ขณะเดียวกันยืนยันให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของ NPC Cambodia โดยระบุว่า กัมพูชาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในประชาคมกีฬาอาเซียนพารา และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาพาราในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมาด้วย
นอกจากนี้ APSF ยังรับทราบถึงคำขอบคุณและข้อความแสดงไมตรีจิตจาก NPC Cambodia ที่มีต่อ
ความพยายามของ APSF, คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ประเทศไทย (THASOC) ในการเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตลอดจนคำอวยพรที่ส่งถึงคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
“APSF เน้นย้ำว่าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคมนี้ จะยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม โดยการเตรียมความพร้อมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย และเชื่อมั่นว่าการแข่งขันจะประสบความสำเร็จ พร้อมการจัดการแข่งขันที่ปลอดภัย ครอบคลุม และได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาพาราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ NPC Cambodia และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการกลับมามีส่วนร่วมของกัมพูชาในกิจกรรมและการแข่งขันของ APSF รวมถึงกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ในครั้งต่อ ๆ ไป” ประธาน APSF กล่าวในตอนท้าย