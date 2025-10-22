กกท. จัดใหญ่ Road Show & Troop Caravan ครั้งที่ 2 สร้างกระแส ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ 2025

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ของประเทศไทย
ในรูปแบบ Road Show และ Troop Caravan โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นางดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, นางกรพรรณ ประสพจันทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี, นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และโฆษก กกท., นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉ้ออน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา, ผู้บริหารจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร กกท. พร้อมด้วยนักกีฬาทีมชาติ นำโดย ไพรสณฑ์ บัวสำโรง นักกีฬาเรือคายัค, พงศกร จงใจรักษ์ นักกีฬาสนุกเกอร์, เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักกีฬาจักรยานเสือภูเขา , สุมาลี สวงโท นักกีฬาเทเบิลเทนนิส อาเซียนพาราเกมส์, ศิลปิน ต้าร์ อธิวัตน์ แสงเทียน , ศิลปิน 4MIX ร่วมงาน ณ ลาน PRO A ชั้น G เซ็นทรัล ศรีราชา
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Road to SEA Games and Asian Para Games 2025…เชียร์ไทยสุดใจ คว้าชัยไปด้วยกัน” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ สู่มหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ที่ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และต่อเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2569 ที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่ระดับนานาชาติ
“การกีฬาแห่งประเทศไทยะเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน การสนับสนุนนักกีฬา และการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชน ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ เพื่อให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกภาคส่วน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมส่งแรงใจ และร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี เพื่อให้กีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ในครั้งนี้ เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามของประเทศไทย และภูมิภาคของเรา ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ของประเทศไทย จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของชาติในการพัฒนากีฬาของประเทศไทย ต่อไป”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน “Road to SEA Games and Asian Para Games 2025…เชียร์ไทยสุดใจ คว้าชัยไปด้วยกัน” ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ของประเทศไทย "INSPIRE THE GAME คลินิกกีฬา ปลุกพลังฝัน" พร้อมร่วมพูดคุยและสาธิตเทคนิคกีฬาของแต่ละชนิดกีฬากับกิจกรรม Talk & Inspire The Game ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณงาน และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก รวมทั้งช่วง Inspiring Talk เป็นการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจกับ 4 นักกีฬาทีมชาติไทย ได้แก่ ไพรสณฑ์ บัวสำโรง นักกีฬาเรือคายัค, พงศกร จงใจรักษ์ นักกีฬาสนุกเกอร์, เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักกีฬาจักรยานเสือภูเขา , สุมาลี สวงโท นักกีฬาเทเบิลเทนนิส อาเซียนพาราเกมส์ และปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน ต้าร์ อธิวัตน์ แสงเทียน และ ศิลปิน 4MIX
ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ของประเทศไทย ในรูปแบบ Road Show และ Troop Caravan ครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่ เซนทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ เซนทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา