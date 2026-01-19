ทัพพาราไทยตั้งเป้าคว้า 233 เหรียญทอง กกท. มั่นใจทวงตำแหน่งเจ้าอาเซียนพาราเกมส์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มั่นใจศักยภาพทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย จะคว้า 233 เหรียญทอง จากที่จัดการแข่งขันรวม 19 ชนิดกีฬา 493 อีเวนต์ พร้อมทวงคืนตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดย กรีฑา และ ว่ายน้ำ วางเป้าสูงสุดกีฬาละ 61 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มั่นใจศักยภาพทัพนักกีฬาไทย จะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่ 7
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การเตรียมการเป็นเจ้าภาพขณะนี้มีความพร้อมทุกด้านแล้ว ส่วนความหวังของทัพนักกีฬาไทย เรามีเป้าหมายชัดเจนคือการทวงคืนเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์กลับคืนมาให้ได้ และจากการที่ได้มีการประเมินร่วมกับทุกสมาคมกีฬาฯ คาดว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย จะสามารถคว้าได้ 233 เหรียญทอง จากการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา 493 อีเวนต์ ดังนี้
ยิงธนู 5 เหรียญทอง, กรีฑา-วีลแชร์เรซซิ่ง 61 เหรียญทอง, แบดมินตัน 7 เหรียญทอง, บอคเซีย 5 เหรียญทอง, ฟุตบอล 5 คน (คนตาบอด) 1 เหรียญทอง, ฟุตบอล 7 คน (ผู้พิการทางสมอง) 1 เหรียญทอง, หมากรุกสากล 3 เหรียญทอง, จักรยาน 14 เหรียญทอง (ประเภทลู่ 3 เหรียญทอง และ ประเภทถนน 11 เหรียญทอง), โกลบอล 2 เหรียญทอง, ยูโด 2 เหรียญทอง, ยกน้ำหนัก 7 เหรียญทอง, ยิงปืน 9 เหรียญทอง, ว่ายน้ำ 61 เหรียญทอง, โบว์ลิ่ง 13 เหรียญทอง, เทเบิลเทนนิส 21 เหรียญทอง, วอลเลย์บอลนั่ง 1 เหรียญทอง, วีลแชร์บาสเกตบอล 4 เหรียญทอง, วีลแชร์ฟันดาบ 11 เหรียญทอง และ วีลแชร์เทนนิส 5 เหรียญทอง
ในส่วนของสนามแข่งขันที่จัดการชิงชัย แบ่งเป็น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้แก่ กรีฑา, แบดมินตัน, บอคเซีย, ฟุตบอล 5 คน (คนตาบอด), จักรยาน (ลู่), ยิงปืน, ว่ายน้ำ, วอลเลย์บอลนั่ง และ วีลแชร์เทนนิส / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ จักรยาน (ถนน) / เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ โคราช ได้แก่ ยูโด และ วีลแชร์ฟันดาบ
เทอร์มินอล 21 โคราช ได้แก่ วีลแชร์บาสเกตบอล / โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ โคราช ได้แก่ ยกน้ำหนัก / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน (ผู้พิการทางสมอง) และ หมากรุกสากล / เซ็นทรัล โคราช ได้แก่ เทเบิลเทนนิส / มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แก่ ยิงธนู และ โกลบอล
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล (เอสพลานาด รัชดา) ได้แก่ โบว์ลิ่ง
สำหรับแฟนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าชมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 สามารถดำเนินการจองบัตรหน้างานที่สนามแข่งขัน ด้วยการเริ่มต้นที่จุดลงทะเบียน ทำการแอดไลน์ @paragames, เลือกรายการแข่งขัน, เลือกแมตช์ที่ต้องการเข้าชมและทำตามขั้นตอนในระบบยืนยันตัวตน พร้อมยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ สแกน QR Code และเข้าชมการแข่งขันได้ทันที ยังรวมถึงติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aseanparagames2025.com