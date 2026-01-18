ส่องขุมกำลังอาเซียนพาราฯครั้งที่ 13 นักกีฬากว่า 1,600 คน จาก 10 ชาติ ชิงชัน 19 กีฬา

การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย โดยมีชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยพร้อมเพรียง สะท้อนพลังความร่วมมือ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค ผ่านเวทีกีฬาระดับนานาชาติที่รวมสุดยอดนักกีฬาพาราจากอาเซียน
ทั้งนี้ 10 ชาติอาเซียน ส่งทัพพาราลุยศึกเต็มอัตรา อินโดนีเซีย ยังคงเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจพารากีฬาของภูมิภาค ด้วยการส่งทัพนักกีฬากว่า 306 คน ลงแข่งขันถึง 18 ชนิดกีฬา พร้อมจัดแคมป์ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงในเดือนมกราคม 2569 โดยมีทีมโค้ชมากกว่า 95 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนกว่า 90 คน เป้าหมายชัดเจนคือการกวาดเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุด
ด้าน เวียดนาม ส่งคณะนักกีฬาและทีมงานรวม 185 คน ลงแข่งขันใน 11 ชนิดกีฬา โดยคัดเลือกเฉพาะกีฬาที่มีศักยภาพลุ้นเหรียญสูง ตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง 40-50 เหรียญ และจบการแข่งขันในอันดับท็อป 4-5 ของภูมิภาค พร้อมใช้เวทีนี้เป็นสนามสะสมประสบการณ์ ก่อนก้าวสู่เอเชียนพาราเกมส์ 2026 และพาราลิมปิกเกมส์ 2028
ขณะที่ ฟิลิปปินส์ ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 323 คน นับเป็นหนึ่งในคณะใหญ่ที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ โดยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าสถิติเดิม พร้อมแรงสนับสนุนจากผู้บริหารพาราลิมปิกฟิลิปปินส์ ที่กระตุ้นนักกีฬาให้มุ่งมั่นคว้าเหรียญทองให้ได้
ส่วน เมียนมา แม้จะส่งทีมขนาดไม่ใหญ่ แต่เน้นยุทธศาสตร์แบบเฉพาะจุด โดยโฟกัสกีฬาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เช่น ยิงปืนพารา ซึ่งมีการคัดเลือกนักกีฬาศักยภาพสูงและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพ เตรียมความพร้อมแบบเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขัน ระบบสนับสนุน และการฝึกซ้อมนักกีฬาพาราไทยอย่างยาวนาน เป้าหมายชัดเจนคือ การกลับขึ้นเป็นแชมป์เหรียญทองอีกครั้ง ซึ่งจะนับเป็นสมัยที่ 7 ของทัพพาราไทย โดยเฉพาะกีฬาความหวังอย่าง บอคเซีย ที่ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 8 เหรียญทอง
ขณะที่ชาติสมาชิกอื่น ๆ ได้แก่ บรูไน สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ติมอร์-เลสเต แม้จะยังไม่มีรายละเอียดเผยแพร่อย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าทุกประเทศมีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น ทั้งการฝึกซ้อม การจัดทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการวางเป้าหมายเหรียญรางวัล รวม 10 ชาติ 19 ชนิดกีฬา ทัพนักกีฬาเตรียมลงสนามกว่า 1,600 คน
อนึ่งการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,600 คน โดยที่จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นพื้นที่แข่งขันเกือบทุกชนิดกีฬา โดยชิงชัยรวม 493 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, จักรยาน, ฟุตบอลผู้บกพร่องทางการมองเห็น, ฟุตบอลผู้บกพร่องทางสติปัญญา, บอคเซีย, วอลเลย์บอลนั่ง, วีลแชร์บาสเกตบอล, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก, ยิงธนู, ฟันดาบ, ยูโด, โกลบอล, วีลแชร์เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, หมากรุก และโบว์ลิ่ง ซึ่งโบว์ลิ่งจัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ ลอนโบวล์ และวีลแชร์รักบี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชนิดกีฬาที่กำลังพัฒนาได้แสดงศักยภาพในระดับภูมิภาค
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราจากทุกชาติอาเซียน ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now พร้อมติดตามโปรแกรมการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanparagames2025.com และ facebook: ASEANParaGamesThailand2025
ขอบคุณภาพประกอบจาก: ASEAN Para Sports Federation-APSF