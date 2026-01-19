“ลัลนา”​ พ่ายมือเก๋าเบลเยียม ร่วงรอบแรกเทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น 2026

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวไทย มือ 131 ของโลก ที่ต้องฝ่าฟัน มาจากรอบคัดเลือก ฝากผลงานในเทนนิสแกรนด์แลมแรกในชีวิต ที่รอบแรก โดยเจ้าตัวสู้กับ เอลิเซ่ เมอร์เทนส์ จอมเก๋า มือ 21 ของโลก และมือวางอันดับ 21 ของรายการ จาก เบลเยียม อย่างสนุกในเซตแรก ก่อนเสียท่าปลายเซต และแพ้ไปในที่สุด 0-2 เซต 5-7 และ 1-6 ในการลงเล่นรอบแรก หรือรอบ 128 คน ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ที่ออสเตรเลีย เมื่อ 19 มกราคม ที่ผ่านมา
แม้ต้องจอดป้ายที่รอบแรก แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของ “รวงข้าว” กับการลงเล่นแกรนด์สแลมครั้งแรก โดยนักเทนนิสสาวไทยวัย 21 ปี ได้เงินรางวัลปลอบใจ 150,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 3.14 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกอีก 10 คะแนน
ทั้งนี้แฟนกีฬาไทยยังได้ลุ้นและเชียร์นักเทนนิสไทยในแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 กันต่อ เพราะยังมี “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร อีกหนึ่งนักหวดชายไทยที่ผ่านเข้าร่วมชิงชัย โดย ปรัชญา มือคู่ 157 ของโลก จะจับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา มือคู่ 139 ของโลก จากอินเดีย ลงเล่นในประเภทชายคู่ รอบแรก (64 คู่) ดวลกับคู่จากสเปน เปโดร มาติเนซ มือคู่ 117 ของโลก และ ฆวนเม มูนาร์ มือ 128 ของโลก