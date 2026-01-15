"ลัลนา" สายหนักชนจอมเก๋า มือ 21 โลก รอบแรกออสเตรเลียน โอเพ่น 2026

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย วัย 21 ปี มือ 131 ของโลก ที่ฝ่า 3 ด่านในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบเมนดรอว์ แกรนด์สแลมแรกของปี 2026 รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ได้สำเร็จ จะเจอกับงานหินในรอบแรก ประเภทหญิงเดี่ยว รายการนี้ เมื่อต้องดวลกับ มือวาง 21 ของ เอลิเซ่ เมอร์เทนส์ จอมเก๋า วัย 30 ปีจากเบลเยียม ซึ่งเป็นมืออันดับ 21 ของโลก
เมอร์เทนส์ เคยสร้างผลงานทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ออสเตรเลียน โอเพ่น ในปี 2016 และเคยขึ้นเป็นมือ 1 ของโลกในประเภทคู่ 4 ปีติดจากปี 2021-2024 และยังนับเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมากประสบการณ์ จึงถือเป็นงานหนักของ ลัลนา อย่างมากในการเจอกันครั้งนี้ เนื่องจากเป็นนักเทนนิสที่มีลูกเสิร์ฟที่หนักทั้งเสิร์ฟแรกและเสิร์ฟสอง มีลูกดรอปช็อตโฟร์แฮนด์เปลี่ยนจังหวะการเล่นได้ดี ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้คู่ต่อสู้คาดเดาได้ยาก
อย่างไรก็ตาม ลัลนา เองก็เป็นผู้เล่นที่มีเกมบุกที่ดี โจมตีลูกเสิร์ฟคู่ต่อสู้ได้อย่างเฉียบขาดสร้างโอกาสในการเบรกเกมคู่แข่ง และมีจังหวะการหวดสโตรกที่ค่อนข้างแม่นยำ ที่สำคัญคือการมีลูกเสิร์ฟสองที่นิ่งพอจะช่วยทำแต้มจากการเสียเสิร์ฟแรกได้ดีอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันรอบเมนดรอว์อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 18 ม.ค.นี้