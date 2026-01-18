"เดชาพล-ศุภิสรา" เซฟ 4 แมตช์พอยน์ต แซงคว้าแชมป์อินเดีย โอเพน

เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน นักแบดมินตันคู่ผสมมือ 4 ของโลก เอาชนะ มาธิอัส คริสเตียนเซน / อเล็กซานเดอร์ โบเย จาก เดนมาร์ก 19-21, 25-23 และ 21-18 ศึกอินเดีย โอเพน รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามอินทิรา คานธี สปอร์ตส คอมเพล็กซ์ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม
ตามสถิติเฮด-ทู-เฮด ทั้งคู่พบกัน 1 ครั้ง รายการ เฟรนช์ โอเพน รอบรองชนะเลิศ ปี 2025 ปรากฏว่า เดชาพล / ศุภิสรา ชนะ 2-1 เกม
เดชาพล / ศุภิสรา มือ 3 รายการ เสีย 5 แต้มรวด นับตั้งแต่ขึ้นนำ 19-16 ตามหลัง 0-1 เกม ถัดมา คู่ผสมความหวังของไทย แก้เกมโดยตั้งรับแบบโยกซ้าย-ขวา และดัน ศุภิสรา ประกบหน้าเน็ตเร็วพลิกจากตามหลัง 7-11 ครึ่งเกม 2 จนรูปเกมสูสีถึงช่วงท้าย
เดชาพล / ศุภิสรา คู่เหรียญเงินซีเกมส์ 2025 เอาตัวรอด 4 แมตช์พอยน์ต พลิกจากตามหลัง 19-20 แซงปิดเกม 2 แบบบีบหัวใจกองเชียร์ เสมอกัน 1-1 เกม
เกมตัดสิน เดชาพล /ศุภิสรา ปล่อยให้คู่เดนมาร์กกลับสู่เกม จากขึ้นนำ 13-9 ถูกตีเสมอ 13-13 แต่ยังฮึดปิดแมตช์ลงได้ หลังทำคะแนนกันแบบแต้มต่อแต้มช่วงท้าย คว้าแชมป์แรกของปี 2026 และแชมป์ที่ 8 นับตั้งแต่จับคู่กันกลางปี 2024 ขยับสถิติเฮด-ทู-เฮดเป็น ชนะ 2 แพ้ 0 พร้อมรับเงินรางวัล 70,300 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 2.2 ล้านบาท)