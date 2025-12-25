“บาส” บุกเยี่ยม “ลุงเกียรติ” โค้ชคนแรกผู้ปูทางสู่ยอดนักแบดมินตันโลก

โมเมนต์น่ารักของลูกศิษย์และโค้ช “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ถือโอกาสช่วงฤดูกาลแบดมินตันอาชีพปิด ไปกราบและเยี่ยม ”ลุงเกียรติ“ โค้ชคนแรกของตัวเอง ที่ศรีราชา สปอร์ต คลับ พร้อมกับมอบเสื้อแข่งขันของตัวเองเป็นที่ระลึกด้วย
“บาส” เดชาพล ได้โพสต์ในเฟซบุ๊คระบุว่า “โค้ชคนแรก และโค้ชตลอดไป บาสอยากขอบคุณลุงเกียรติ ที่ทำให้เด็กบ้านๆคนนึงแบบบาส ได้ชื่นชอบและหลงรักกับแบดมินตันได้ขนาดนี้ #ศรีราชาสปอร์ตคลับ”
สำหรับ เดชาพล ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงตลอดปี 2025 เจ้าตัวจับคู่กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของโลก คว้ารางวัล นักแบดมินตันคู่ผสมยอดเยี่ยมแห่งปี 2025 จากสหพันธ์แบดมินตันโลก หลังคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ร่วมกันได้ถึง 5 รายการ