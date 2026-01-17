พร้อมลุยทันที! “หลิว เมิงหยาง” เสนอตัวชิงบัลลังก์ “ซุปเปอร์บอน” แทน “มารัต”

“หลิว เมิงหยาง” ขาโหดจากจีน ผู้ซึ่งคว้าชัยเหนือ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) แบบหักปากกาเซียนจากศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 68 ลั่นขอขึ้นท้าชิงกับ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต สวนกระแสคำประกาศของ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ที่ยกให้ “มารัต กริกอเรียน” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในการชิงเข็มขัดแชมป์
จากการดวลเดือดระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” และ “มาซาอากิ โนอิริ” ในศึก ONE 173 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขัน “ซุปเปอร์บอน” เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ หลังจบเกม บิ๊กบอส “ชาตรี” เผยว่าคู่ชกที่เหมาะสมจะท้าชิงบัลลังก์ คือ “มารัต” คู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดย “ซุปเปอร์บอน” ชนะ 2 แพ้ 1
แต่หลังจาก “หลิว เมิงหยาง” พลิกเอาชนะ “ตะวันฉาย” ได้อย่างเหนือความคาดหมาย ไฟในการไล่ล่าบัลลังก์แชมป์ของเขาก็ลุกโชนขึ้นทันที จนออกมาประกาศผ่านสื่ออย่างมั่นใจว่า
“ผมคู่ควรจะได้ขึ้นชิงเข็มขัดกับ ซุปเปอร์บอน มากกว่า มารัต เพราะเขาสองคนเคยเจอกันมาหลายครั้งแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาคู่ชกหน้าใหม่ ผมเชื่อว่าแฟน ๆ อยากเห็นผมขึ้นชกมากกว่า”
การออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของ “หลิว เมิงหยาง” ยิ่งทำให้การชิงบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ทวีความเข้มข้นมากขึ้น สุดท้ายแล้ว “ซุปเปอร์บอน” จะต้องป้องกันตำแหน่งกับคู่ปรับหน้าเก่าอย่าง “มารัต” หรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ไฟแรงจากจีนได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีใหญ่ แฟนมวยทั่วโลกคงต้องจับตาดูบทสรุปของศึกนี้อย่างใกล้ชิด