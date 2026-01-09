ไม่เลือกคู่! “ซุปเปอร์บอน” ลั่นพร้อมชนทุกคน เดินหน้าล่าเข็มขัดมวยไทย

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ก้าวเข้าปี 2569 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาบัลลังก์ พร้อมล่าชัยเพื่อครองเข็มขัดแชมป์มวยไทยอีกเส้น โดยไม่เกี่ยงว่าจะต้องดวลกับใคร
“ซุปเปอร์บอน” รีวิวชีวิตปี 2568 ที่ผ่านมาว่าอาจไม่ดีดั่งใจ มีทั้งแพ้และชนะ แต่ปีนี้จะเตรียมตัวให้ดี เพื่อรับมือกับทุกคู่ชก โดยเฉพาะคู่ปรับเก่าที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเจอกันอย่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต และ “มารัต กริกอเรียน” กำปั้นจากอาร์เมเนียที่เคยดวลเดือดกันเพื่อชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาแล้วถึง 2 ครั้ง
“ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่ดีนักสำหรับผม เพราะว่าเปิดปีมาด้วยการแพ้ ตะวันฉาย ปลายปีมาชนะ มาซาอากิ ถ้าให้มองไปข้างหน้าถึงไฟต์ในปี 2569 ผมคิดว่าจะได้ป้องกันเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งสักสองหรือสามครั้ง จากนั้นผมอยากแข่งในกติกามวยไทย เพื่อคว้าเข็มขัดมาอีกเส้น”
“ส่วนคู่ชกหรือคู่ชิงที่จะต้องเจอ ไม่ว่าจะคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทย ผมไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใคร และพร้อมป้องกันเข็มขัดแชมป์ครับ”