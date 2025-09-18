มั่นใจฉลุยแน่! “ชาโด้” ศึกษาวิชา “ซุปเปอร์บอน” เตรียมดวลคิกบ็อกซิ่ง “หลิว เมิงหยาง”

“ชาโด้ สิงห์มาวิน” ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ศึกษาตำราของ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ผู้ช่ำชองในกติกานี้ เพื่อเตรียมการข้ามสายเป็นครั้งแรก พบกับ “หลิว เมิงหยาง” คู่ต่อกรจากแดนมังกร ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้
สำหรับ “ชาโด้” การก้าวสู่กติกาคิกบ็อกซิ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ เจ้าตัวจึงเตรียมตัวมาอย่างรอบคอบ โดยศึกษารายละเอียดเรื่องการเก็บคะแนนและการออกอาวุธเพิ่มเติม นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จาก “ซุปเปอร์บอน” รุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ จึงมั่นใจว่าจะสามารถผสมผสานอาวุธมวยไทยเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เพื่อเฟ้นหาชัยชนะครั้งแรกในกติกานี้ให้ได้
“คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตถือว่ายากเหมือนกันครับ ผมต้องเรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการเก็บคะแนนและวิธีการออกอาวุธ แต่ผมก็ศึกษามาตลอด ได้ดูวิธีการจากคนเก่ง ๆ อย่าง พี่ซุปเปอร์บอน ที่เคยสอนให้ ทุกคนต้องมีครั้งแรกเสมอ ผมว่าไม่ใช่ปัญหาแน่นอน”
“ชาโด้” เพิ่งโชว์ฟอร์มสุดโหดด้วยการเอาชนะทีเคโอ “บัมปารา คูยาเต” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE Fight Night 35 เมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดเขาขันอาสามารับไม้ต่อจาก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ถอนตัวไปเพราะอาการบาดเจ็บ แม้จะยังไม่มีประสบการณ์ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ตาม
ศึกนี้นับเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อเขาต้องข้ามสายมาเปิดตัวในกติกาใหม่สำหรับตัวเอง และยังเป็นทางถนัดของคู่ต่อสู้อีกด้วย ต้องลุ้นกันว่า “ชาโด้” จะฝ่าด่านหินครั้งนี้ไปได้หรือไม่ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ แฟน ๆ ห้ามพลาดชม!