“ตะวันฉาย” เจ็บถอน “ชาโด้” รับเสียบแทน ชน “หลิว เมิงหยาง” ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126

อัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญของศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ โดย “ชาโด้ สิงห์มาวิน” จอมบู๊ยอดกตัญญู วัย 25 ปี จากตาก ผู้รั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) อาสาขัดตาทัพแทน “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” เจ้าของบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ต้องถอนชกเพราะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม โดยเตรียมดวลกับ “หลิว เมิงหยาง” คู่ต่อสู้จากจีน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
“ชาโด้” รีบคว้าส้มใบใหญ่ที่หล่นใส่ตรงหน้า พร้อมรับความท้าทายใหม่สลับข้ามสายมาบู๊ในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต ขณะที่ “หลิว เมิงหยาง” หวังกู้ฟอร์มเก่งหยุดความร้อนแรงของจอมบู๊เจ้าบ้านให้ได้ เพื่อเปิดทางสู่การล่าเข็มขัดบนเวทีระดับโลก ต้องจับตาดูว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากัน!
นับตั้งแต่เป็นนักสู้จากศึก ONE ลุมพินี ที่ได้สัญญา ONE มาครองเป็นรายที่ 24 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา “ชาโด้” เปิดตัวบนเวที ONE (ใหญ่) ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.68 แต่เจ้าตัวเกิดพลาดทำนิ้วจิ้มเข้าตาของ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” จากแอลจีเรีย ในยกที่ 2 ก่อนทีมแพทย์จะยืนยันว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ทำให้การแข่งขันดังกล่าวต้องจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน” อย่างน่าเสียดาย
ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 35 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา “ชาโด้” กลับมาพิสูจน์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการใช้ท่า “ขว้างจักรนารายณ์” เอาชนะทีเคโอยก 2 “บัมปารา คูยาเต” เจ้าของแรงกิงอันดับ 2 ของรุ่นเดียวกัน และรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) ไปครอง โอกาสนี้ “ชาโด้” เครื่องกำลังร้อน แม้ต้องลองกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรก ก็ไม่ปฏิเสธ โดยพร้อมรับมือ “หลิว เมิงหยาง” เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้ตนเอง
ด้าน “หลิว เมิงหยาง” ฝากผลงานใน ONE ลุมพินี ไปแล้ว 2 ไฟต์ เริ่มจากเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” จากญี่ปุ่น ที่ยังไม่ได้เป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ในเวลานั้น ในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือน ธ.ค. 67 ขณะที่ล่าสุดสะดุดพ่าย “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากอิหร่าน อย่างสูสีด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 105 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา
แม้ไฟต์นี้ “หลิว เมิงหยาง” ต้องเจอมวยแทนอย่าง “ชาโด้” แต่ไม่สามารถประมาทได้เลย เขาต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาเท่านั้น หากหวังดับฮอตนักสู้ชาวไทยให้ได้ในครั้งนี้ และถ้าทำสำเร็จ “หลิว เมิงหยาง” อาจได้โอกาสไต่ขึ้นสู่การชิงบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ต่อไปในอนาคต