กู้ศรัทธาคิกบ็อกซิ่ง! “ตะวันฉาย” ปะทะ “หลิว เมิงหยาง” ศึก ONE ลุมพินี 126

เผยโปรแกรมที่ทุกคนต้องจดจำในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ โดย “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะดวลเดือดกับ “หลิว เมิงหยาง” กำปั้นมากฝีมือจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
ไฟต์นี้มีความสำคัญต่อทั้งคู่เป็นอย่างมาก โดย “ตะวันฉาย” ต้องการชัยชนะเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งเพื่อกรุยทางสู่การเป็นราชันสองบัลลังก์ ขณะที่ “หลิว เมิงหยาง” หวังแจ้งเกิดเต็มตัว โดยหากสามารถล้มซูเปอร์สตาร์ชาวไทยได้ก็อาจเปิดโอกาสสู่การขึ้นชิงแชมป์โลก ONE
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในอนาคต งานนี้ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยแต้มสำคัญไปครอง แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาด!
“ตะวันฉาย” ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเส้นทางมวยไทย ประกาศชัดมาโดยตลอดว่าต้องการคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ให้ได้ ซึ่งหลังจากพิสูจน์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยการเอาชนะ “ดาวิต คิเรีย” จากจอร์เจีย และ “โจ ณัฐวุฒิ” มา 2 ไฟต์รวด เขาจึงได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล กับ “มาซาอากิ โนอิริ” นักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ไฟต์นี้กลับต้องจบลงแบบช็อกโลก เมื่อ “ตะวันฉาย” ถูก “มาซาอากิ” อัดพ่ายทีเคโอ ในยกที่ 3 โดยกลับมาครั้งนี้ “ตะวันฉาย” พร้อมกู้ศรัทธาแฟนมวยทั่วโลกด้วยการเก็บชัยชนะเหนือตัวตึงคิกบ็อกซิ่งอย่าง “หลิว เมิงหยาง” ให้ได้ เพื่อกลับมาไล่ล่าความฝันสู่การเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกาอีกครั้ง
ด้าน “หลิว เมิงหยาง” เปิดตัวกระหึ่มไปทั่วโลกในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือน ธ.ค. 67 ด้วยการหักปากกาเซียนกด 1 นับเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ” ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล แต่น่าเสียดายที่ 4 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 105 เขากลับไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้ โดยถูก “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จอมแสบจากอิหร่าน เบียดเอาชนะไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์
การถูกประกบให้มาพบกับคู่ชกขวัญใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่าง “ตะวันฉาย” ถือเป็นโอกาสทองของ “หลิว เมิงหยาง” ที่จะระเบิดฟอร์มเอาชนะให้ได้อย่างสวยงามที่สุด ซึ่งอาจกลายเป็นใบเบิกทางสู่การขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกของรุ่นนี้ในวันข้างหน้า