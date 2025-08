ไม่หวั่นศึกใหญ่! “ซุปเปอร์เล็ก” เผยความรู้สึกหลังถูกวางคิวชก “ยูกิ” บนเวที ONE 173 ที่ญี่ปุ่น

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปิดใจถึงโอกาสได้ไปโชว์ฝีมือที่ญี่ปุ่นอีกครั้งในศึก ONE 173 โดยต้องวัดฝีมือกับ “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งเจ้าถิ่น ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียวงานนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ต้องเจอบททดสอบสุดหินอย่าง “ยูกิ” ที่ทำผลงานดีต่อเนื่องนับตั้งแต่เซ็นสัญญากับ ONE เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เอลบรุส ออสมานอฟ” จากรัสเซีย และ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ชาวไทย ในไฟต์ล่าสุดแต่ “ซุปเปอร์เล็ก” ไม่มีหวั่นไหว พร้อมแลกแข้งเดือดกับซุปตาร์แดนซามูไรให้รู้จัก“ยูกิ เป็นนักชกที่แข็งแรง และออกอาวุธได้เร็ว ซึ่งรูปเกมต่อสู้จะออกมาเป็นแบบไหน ขึ้นอยู่กับการวางแผนในวันนั้น แต่ถ้าให้แลกแข้งเข้าใส่กัน ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้ว”โดย “ซุปเปอร์เล็ก” หลังจากที่เสียเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต บนตาชั่ง และแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ “นาบิล อานาน” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ก็มุ่งมั่นอย่างมากที่จะกลับไปโชว์ฟอร์มเก่งบนดินแดนซามูไร เพื่อคว้าชัยกอบกู้ความมั่นใจ พร้อมเบิกทางสู่การไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาครอบครองเพิ่มให้ได้อีกเส้น“ผมรู้สึกดีใจที่มีชื่อชกในศึก ONE 173 เพื่อไปพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในประเทศที่ชื่นชอบ การกลับมาครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอน อะไรที่เคยพลาดไปแล้ว มันจะไม่เกิดขึ้นอีก ผมพร้อมจะไปโชว์ฝีมือให้คนญี่ปุ่นได้เห็นอีกครั้งครับ”“การกลับมาสู้ไฟต์นี้มีความสำคัญสำหรับผมมาก เรากำลังจะได้เจอกันอีกครั้งที่ญี่ปุ่น ผมชอบประเทศนี้ อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับ”