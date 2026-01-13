แววชัดไม่ธรรมดา! “น้องโอ๋” หนุน “แรมโบ้เล็ก” ล่าแชมป์ในปีนี้

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ให้ความเห็นถึงฟอร์มการชกของ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ว่ามีแววดีสามารถลุ้นเข้าไปชิงแชมป์โลก หากฝ่าด่าน “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” ขาโหดจากรัสเซียไปได้ โดยทั้งคู่จะพบกันในฐานะคู่เอก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE Fight Night 39 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 69
“น้องโอ๋” ยอดมวยรุ่นพี่ที่ทำหน้าฝึกสอนนักมวยในค่าย “ซุปเปอร์บอน เทรนนิงแคมป์” กล่าวถึงความพร้อมและการพัฒนาฝีมือของ “แรมโบ้เล็ก” ว่าให้คะแนนเต็มร้อย พร้อมฝ่าด่าน “อับดุลลา” เพื่อท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่ “นาบิล อานาน” นั่งครองอยู่ในปัจจุบัน
“แรมโบ้เล็ก มาซ้อมกับเราได้ 6 เดือนแล้ว จุดแข็งของเขาคือ เป็นมวยฝีมือดี อาวุธคม จังหวะต่อยก็ดี ความพร้อมด้านร่างกายตอนนี้เต็มร้อย จิตใจก็พร้อม เพราะน้องบอกเองเลยว่าปีนี้ตั้งเป้าอยากเป็นแชมป์ ผมคิดว่าถ้าผ่านไฟต์ที่เจอกับ อับดุลลา ไปได้สวย ก็น่าจะต้องได้ขึ้นไปเจอ นาบิล ถึงจะดูเป็นงานยากหน่อย แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลย”
ในฐานะผู้ฝึกสอน “น้องโอ๋” ยังกล่าวถึงการวางแผนแก้เกมให้กับ “แรมโบ้เล็ก” ในการปะทะกับ “อับดุลลา” ด้วย
“อับดุลลา เป็นมวยหมัดหนัก เขาจะออกอาวุธหมัดมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ แต่จะช้า ไม่รวดเร็ว ถึงอย่างนั้นเขาก็คงอยากปิดเกมเร็วแน่นอน ผมและทีมครูผู้สอนจึงเสริมความแข็งแกร่ง การป้องกันตัว และจังหวะการออกอาวุธให้เร็ว เช่น ลูกเตะ ลูกถีบ ให้กับ แรมโบ้เล็ก เพื่อเอาชนะในไฟต์นี้ ฝากแฟนมวยติดตามชม เพราะ แรมโบเล็ก ตั้งใจฝึกซ้อมจริง ๆ และเป็นไฟต์ที่น่าดูมากครับ”