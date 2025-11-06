รีบซื้อให้ไว! ศึก ONE 173 เปิดจำหน่ายเพย์-เพอร์-วิว (PPV) พร้อมส่วนลด Early Bird

สิ้นสุดการรอคอย ONE ยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับช่องทางการรับชมศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดจำหน่ายเพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม ) แล้วตอนนี้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดทุกคู่โดยซื้อ เพย์-เพอร์-วิว (PPV) ได้ทางเว็บไซต์ LIVE.ONEFC.COM ในราคาสุดคุ้มเพียง 250 บาท (ไม่รวมค่าบริการและภาษี) และพิเศษสุดเฉพาะช่วง Early Bird เพียงกรอกโค้ด 173EARLY ในขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด 10% โปรโมชันสิ้นสุดวันที่ 15 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เท่านั้น
ราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม อย่ารอช้ารีบซื้อให้ไว หากไม่อยากพลาดรับชมความมันครั้งประวัติศาสตร์ในศึก ONE 173 ที่การันตีความสนุกดุเดือดตั้งแต่ต้นจนจบรายการทั้งสิ้น 17 คู่!
สำหรับศึก ONE 173 ถือเป็นศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ถึง 5 คู่ในอีเวนต์เดียว โดยคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 นักชกไทยที่จะขึ้นชิงเข็มขัดเริ่มจาก “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” พบกับ “นาดากะ” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์เป็นของรางวัลแก่ผู้ชนะ และ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ว่างอยู่มาครอง
ขระที่ “คริสเตียน ลี” แชมป์โลกสองรุ่น จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) กับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” จอมแกร่งชาวตุรกีที่ยังไม่เคยแพ้ใคร และ “ยูยะ วากะมัตสึ” ทำหน้าที่รักษาบัลลังก์ ONE MMA รุ่นฟลายเวต ครั้งแรก โดยมี “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ปีนน้ำหนักขึ้นมาท้าทายอำนาจ
เท่านั้นไม่พอ ในศึกนี้ยังมี 4 ตัวแทนไทย ร่วมโชว์ฝีมือ เริ่มจาก “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ท้าชนเดือด “ยูกิ โยซะ” ตามมาด้วย “นาบิล อานาน” ที่สลับบู๊คิกบ็อกซิ่งพบกับ “ฮิโรมิ วาจิมะ” อดีตแชมป์ K-1 รวมถึง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ดวลแกร่ง “คานะ โมริโมโตะ” และ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” วัดใจ “เจก พีค็อก” พร้อมด้วยนักกีฬาดาวดังอีกมากมาย มันจุใจตลอดทั้งรายการ!