ฟันธงศึกใหญ่! “พระจันทร์ฉาย” วิเคราะห์ความต่าง “รถถัง–น้องโอ๋” ชิงบัลลังก์ฟลายเวต

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ออกโรงวิเคราะห์การแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ว่าง ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตเจ้าของเข็มขัด พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มคู่แรกเวลา 11.00 น.
การพบกันระหว่าง “รถถัง” และ “น้องโอ๋” ถือเป็นคู่มวยนัดหยุดโลกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทุกคนต่างตั้งตารอ รวมไปถึง “พระจันทร์ฉาย” ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้ารอชมการต่อสู้ครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อ และออกมาให้ความเห็นพร้อมวิเคราะห์จุดเด่นของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างน่าสนใจ
“คู่นี้ผมมองว่ามีดีกันคนละอย่าง เริ่มจาก รถถัง เป็นมวยที่มีความมั่นใจสูงมาก สายตาไว อาวุธหนัก และไฟต์นี้จะได้เปรียบในเรื่องความสดพอสมควร ส่วน น้องโอ๋ ถึงจะอายุเยอะแต่ยังดูแลสภาพร่างกายดี โดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึง เคยผ่านการชกชิงแชมป์มาเยอะมาก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีพี่เขาเอาตัวรอดได้เสมอ”
“รูปเกมผมมั่นใจว่า รถถัง ที่สดกว่าจะเป็นฝ่ายเดินแน่นอน ส่วน น้องโอ๋ จะอาศัยจังหวะฝีมือประสบการณ์คอยดักโต้สวนกลับไป โอกาสไม่ครบยกถือว่ามีสูงเพราะอาวุธหนักแรงทั้งคู่ ใครพลาดก่อนก็หล่นได้ แต่ผมไม่ขอฟันธงผู้ชนะ เพราะทั้งคู่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผมเคารพรักเหมือนกัน ไม่ว่าใครชนะผมขอแสดงความยินดีด้วย ส่วนผู้แพ้ผมขอเป็นกำลังใจให้ครับ”
สำหรับศึก ONE 173 ถือเป็นศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE อัดแน่นถึง 7 คู่ในอีเวนต์เดียว โดยคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
นอกจากนั้นยังมีอีก 2 นักชกไทยที่จะขึ้นชิงเข็มขัดในอีเวนต์นี้เริ่มจาก “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” จะพบกับ “นาดากะ” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์เป็นของรางวัลแก่ผู้ชนะ และ “นาบิล อานาน” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันจากเกาะอังกฤษ