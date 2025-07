จับตาให้ดี! “บอสชาตรี” แย้มศึกใหญ่ “รถถัง vs น้องโอ๋” ใกล้เกิดขึ้นจริง

บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียล ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กจัดคู่มวยนัดหยุดโลกระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ปะทะ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)ก่อนหน้านี้ “รถถัง” ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว รถถัง จิตรเมืองนนท์ โดยโพสต์ภาพตนเองขณะพาดเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่เคยครองไว้บนบ่า พร้อมข้อความว่า ‘พร้อมนำสิ่งนี้กลับคืนแล้ว แล้วเจอกันเร็ว ๆ นี้’ จนทำให้แฟนมวยทั่วโลกต่างพากันคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่า ใครจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่ชกคนต่อไปของ “รถถัง”ล่าสุดทางบิ๊กบอส “ชาตรี” ได้ออกมาคลายข้อสงสัยแฟนมวยทั่วโลกด้วยตัวเอง ด้วยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Chatri Sityodtong ระบุข้อความสั้น ๆ ว่า Rodtang vs Nong-O ซึ่งทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ ทั่วโลกต่างเข้ามากดไลก์ แสดงความคิดเห็น และแชร์ออกไปอย่างล้นหลาม จนทำให้การโคจรมาปะทะกันของสองยอดนักชกชาวไทยคู่นี้กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วหลังบิ๊กบอส “ชาตรี” ยืนยันการเจอกันระหว่าง “รถถัง vs น้องโอ๋” ได้ไม่นาน “รถถัง” ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันที ด้วยการโพสต์ภาพเซลฟีระหว่างตนกับ “น้องโอ๋” ลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า“ตั้งแต่ผมเข้า ONE ผมนับถือพี่โอ๋ คือศิษย์พี่ตลอดมา และเขาเป็นนักมวยตัวอย่างที่ดีของน้อง ๆ เมื่อวันเวลาทำให้เรามาพบกัน เราทั้งคู่ก็จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี #ถ้าพี่เตะผมแรงผมบอกพี่บอยห้ามพี่มาเตะบอลอีก รักและนับถือพี่ชายตลอดกาล”ขณะที่ “น้องโอ๋” ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุข้อความถึงกำปั้นรุ่นน้องว่า“ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ มันจะเป็นไฟต์ที่เราและแฟนมวยทั่วโลก สนุกไปด้วยกันน้องชาย ทุกอย่างเหมือนเดิม”ทั้งนี้ การปะทะกันระหว่าง “รถถัง” และ "น้องโอ๋” ที่รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 และอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ตามลำดับ จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ และจะมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน อย่างที่หลายคนคาดการณ์หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องติดตามกันต่อไป