รถถังรับค่าเหนื่อยไฟต์ล่าสุด 10 ล้าน ซ้อเอ๋คอนเฟิร์มอวดสมุดบัญชี

จ่ายค่าเหนื่อยเรียบร้อยไฟต์ล่าสุดของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ซ้อเอ๋ คอนเฟิร์มเองผ่าน FB โดยจำนวนเงินดังกล่าวอยู่ที่ 10 ล้านบาทพร้อมโชว์สมุดบัญชี“ของแท้ มาแล้วคับ ❤️❤️ รถถัง” ซ้อเอ๋ โพสต์ของแท้จ้า เงินค่าตัว 10 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีแล้ว ดีใจกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ วันนี้ เขามีทุกอย่าง สุดแฮปปี้เลย ขอบคุณ “บอสชาตรี” CEO ONE พูดจริง ทำจริง…ของจริง นี่จะเป็นพลัง แรงบวก ให้นักมวยคนอื่นๆ ฮึดสู้ อย่างมีความหวัง…เราต้องไปให้ถึง ชื่อเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สมบัติ10 ล้านบาทคือค่าตัวของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่ขึ้นชกนอกรอบ 3 ยก ก่อนแพ้คะแนน ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึก ONE LUMPINEE นัดใหญ่ เมื่อคืนวันศุกที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา#ONELumpineeFC #ONE #ONELUMPINEE #รถถังจิตรเมืองนนท์