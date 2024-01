"ชาตรี" ยืนยัน "รถถัง" ไม่ได้หนี "ทาเครุ" ถอนตัวเพราะเจ็บจริง โอกาสการเจอกันมีแน่

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานวัน แชมเปียนชิพ ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าสาเหตุที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ขอถอนตัวในศึก ONE: 165 วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่จะพบกับ ทาเครุ เซกาวา กำปั้นชาวญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจริง ไม่ได้ถอนเพราะอยากจะหนีแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ ศึก ONE: 165 มีการเดินทางไปแถลงข่าวถึงประเทศญี่ปุ่น โดยคู่เอกในตอนแรกเป็นไฟต์ที่แฟนหมัดมวยรอคอย ได้แก่การปะทะกันระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ กับ ทาเครุ เซกาวา จากญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม รถถัง จิตรเมืองนนท์ ออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าตนได้รับบาดเจ็บจริง ขอถอนตัวจากไฟต์ดังกล่าวไปก่อน ทำให้ ONE เปลี่ยนคู่ชกของ ทาเครุ มาเป็น ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แทน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก คิก บ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เป็นเดิมพันทั้งนี้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง เผยกับ MGR Sport ว่า "รถถัง เขาไม่เคยกลัวใคร ที่ถอนตัวเพราะบาดเจ็บจริง ไม่ได้เพราะอยากจะหนี แต่ในอนาคตทั้งคู่จะยังมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนไม่ว่าไฟต์ระหว่าง ทาเครุ กับ ซุปเปอร์เล็ก ผลจะออกมาอย่างไร""รถถัง เขาเพิ่งอายุแค่ 26 ปี ยังมีเวลาเก็บเกี่ยวความสำเร็จอีกเยอะ แน่นอนถ้าเขายังตั้งใจสู้ต่อไป เขาจะกลายเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอีกหนึ่งคนในประวัติศาสตร์" ชาตรี เผย