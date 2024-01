"ซุปเปอร์เล็ก" โพสต์เตรียมไปญี่ปุ่น แฟนมวยโยงขึ้นชกกับ "ทาเครุ" แทน "รถถัง" ที่ถอน

หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ส่อแววถอนชกกับ ทาเครุ เซกาวา สุดยอดนักคิก บ็อกซิ่ง ชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE: 165 วันที่ 28 ม.ค.67 ที่ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ และสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยทำให้มีข่าวลือว่า ONE เตรียมส่ง ซุปเปอร์​เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ไปขึ้นชกกับ ทาเครุ แทนที่ของ รถถัง ซึ่งทาง "ซ้อเอ๋" ผู้ดูแลค่ายจิตรเมืองนนท์ ต้นสังกัดของตัว รถถัง ก็ออกมายืนยันว่าเด็กในความดูแลของตนสภาพร่างกายไม่พร้อมจริงๆล่าสุด ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 โพสต์ผ่านสตอรีเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีการโปรยข้อความว่า "ผ่านไปอีกเช้า เป้าหมายที่ 15 กม. แล้วเจอกัน เจอกันที่ดินแดนปลาดิบ SPL ลุย"ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเชื่อมโยงกันว่า ซุปเปอร์เล็ก เตรียมบินไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น เพื่อขึ้นชกกับ ทาเครุ เซกาวา แทนที่ของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ จริง โดยเดิมทีเจ้าตัวมีคิวขึ้นชกกับ อีเลียส มาห์มูดี นักชกชาวแอลจีเรีย ในวันที่ 13 มกราคม แต่มีข่าวออกมาว่าคู่แข่งบาดเจ็บ และขอถอนตัวไปก่อนหน้าส่วนทางฝั่งของ ทาเครุ เอง ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในแดนปลาดิบ ว่า เวลานี้ตนยังไม่ได้รับการยืนยันจาก ONE เรื่องที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขอถอนตัวแต่อย่างใด แต่ตนก็กำลังมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อขึ้นสังเวียนเดบิวต์ใน วัน แชมเปียนชิพทั้งนี้ ทาเครุ เซกาวา นักคิก บ็อกซิ่ง ชื่อดังของญี่ปุ่น จะได้ขึ้นชกกับใครในศึก ONE: 165 ที่บ้านเกิดของตัวเองนั้น ต้องรอทาง ONE Championship ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง