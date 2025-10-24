เสียงจากพี่ใหญ่! “ทาเครุ” ฟันธง “ยูกิ” เหนือกว่า “ซุปเปอร์เล็ก” ชนะขาด

“ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) แสดงความเชื่อมั่นว่าน้องรักร่วมชาติ “ยูกิ โยซะ” จะสามารถเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ไปได้แบบสบาย ๆ ในการสู้กันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มคู่แรกเวลา 11.00 น.
สำหรับ “ทาเครุ” ซึ่งเป็นรุ่นพี่ร่วมทีมบาชิเลอุสึยิม (Vasileus) ของ “ยูกิ” ถือเป็นนักชกเพียงไม่กี่คนที่รับรู้ถึงพลังแข้งของทั้ง “ซุปเปอร์เล็ก” และ “ยูกิ” เป็นอย่างดี หลังในอดีตเคยผ่านการยืนรับแข้ง “ซุปเปอร์เล็ก” จนแพ้คะแนนเอกฉันท์มาอย่างดุเดือดในไฟต์ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 165 เมื่อเดือน ม.ค. 67
ล่าสุด “ทาเครุ” ในฐานะที่รู้ซึ้งถึงพลังแข้งอันหนักหน่วงของทั้ง 2 คน ได้ออกมาให้ความเห็นถึงมวยคู่นี้ พร้อมฟันธงผู้ชนะอย่างมั่นใจตามสไตล์ของตนเอง
“การพบกันระหว่าง ซุปเปอร์เล็ก และ ยูกิ ถือเป็นมวยถูกคู่ แต่ส่วนตัวผมมองว่า ยูกิ เตะได้หนักแรงกว่าเยอะ และเขาจะเอาชนะ ซุปเปอร์เล็ก ไปได้แบบสบาย ๆ ครับ”
ทั้งนี้ “ทาเครุ” เองก็มีคิวขึ้นชกในศึก ONE 173 เช่นกัน โดยจะต้องเปิดศึกกู้ศรัทธาแฟนมวยเจ้าถิ่นในการพบกับ “เดนิส พูริช” คู่ชกจอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต
สำหรับศึก ONE 173 ถือเป็นศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE อัดแน่นถึง 7 คู่ในอีเวนต์เดียว โดยคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง
“มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมบาชิเลอุสึยิมของ “ทาเครุ” และ “ยูกิ” เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
และยังมีอีก 4 นักชกไทยที่จะขึ้นชิงเข็มขัดในอีเวนต์นี้เริ่มจาก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่มาครอบครอง
ขณะที่ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” จะพบกับ “นาดากะ” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์เป็นของรางวัลแก่ผู้ชนะ และ “นาบิล อานาน” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันจากเกาะอังกฤษ