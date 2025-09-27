โตเกียว เดือด! “นาบิล” ป้องบัลลังก์มวยไทย ชนอดีตแชมป์ “แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 173

ONE คอนเฟิร์มคู่มวยเดือดที่แฟนกีฬาต่อสู้ไม่ควรพลาดในศึก ONE 173 ซึ่งจะระเบิดศึกขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประกบให้ “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 21 ปี สัญชาติไทย-แอลจีเรีย ขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และอดีตราชันมวยไทยรุ่นนี้
สมัยที่ “โจนาธาน” ยังครองบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต “นาบิล” ถูกมองว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงในอนาคต จนปัจจุบันเข็มขัดดังกล่าวกลายมาอยู่บนบ่าของ “นาบิล” แทน จากนั้นกระแสแฟนมวยที่ลุ้นให้ทั้งคู่ดวลกันเริ่มแรงขึ้น จนกระทั่ง บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพร้อมจัดคู่มวยหยุดโลกที่ทุกคนรอคอย
โดย “นาบิล” เตรียมกลับมาโชว์ผลงานมวยไทยทางถนัดหลังจากเพิ่งชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งไปสด ๆ ร้อน ๆ ซึ่งเจ้าตัวต้องทำหน้าที่ราชันมวยไทยเป็นครั้งแรกและต้องเจอกับผู้ท้าชิงอย่าง “แฮ็กเกอร์ตี” ที่เคยครองบัลลังก์นี้มาก่อน ทั้งยังเคยประกาศตนว่าจะเป็นคนหยุด “นาบิล” เอง โดยครั้งนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่อดีตแชมป์โลกจากแดนผู้ดีจะทวงคืนเข็มขัดเส้นนี้กลับสู่อ้อมอกอีกครั้ง
“นาบิล” คว้าตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล มาครองตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 ในศึก ONE 170 ด้วยการเอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ ไปตั้งแต่ยกแรก ก่อนได้รับสถาปนาขึ้นแท่นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา เนื่องจาก “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ราชันคนเดิมที่ป้องกันเข็มขัดกับ “นาบิล” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านส่งผลให้ “แชมป์ว่าง” ตามกฎระเบียบของ ONE
ล่าสุด “นาบิล” ข้ามสายมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกใน ONE ในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา และเจ้าตัวพลาดเตะกระจับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” จนแข่งขันต่อไม่ได้ ทำให้เกมต้องจบลงด้วย “ไม่มีผลการแข่งขัน (No Contest)” โอกาสนี้ “นาบิล” จึงขอหันมาโฟกัสภารกิจใหญ่ในสายมวยไทยต่อไป ด้วยการหักด่านแกร่ง “แฮ็กเกอร์ตี” เพื่อพิสูจน์ตัวว่าคู่ควรอยู่บนบัลลังก์ต่อไป
ด้าน “แฮ็กเกอร์ตี” ยังคงเฝ้ารอโอกาสทวงเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต คืนมา หลังทำหลุดมือจากการพลาดท่าแพ้น็อก “ซุปเปอร์เล็ก” เพียงยกแรก ในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย. 67 ล่าสุดเจ้าตัวเรียกความมั่นใจกลับมาได้ เมื่อเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เว่ย รุย” ผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิงจากจีน ป้องกันบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกได้สำเร็จ ในศึก ONE 171 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา
ผลงานดังกล่าวทำให้นักชกจากเกาะอังกฤษได้รับการยกย่องจาก “บอสชาตรี” ว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งที่สุดในโลกแบบปอนด์ต่อปอนด์ และมีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปเป็นราชัน 2 กติกาได้ และตอนนี้ “แฮ็กเกอร์ตี” รับอาสาเป็นคนที่ 2 ใน ONE ที่สามารถสยบความแข็งแกร่งของ “นาบิล” หลังจากที่ “ซุปเปอร์เล็ก” เคยทำให้เห็นมาแล้วครั้งหนึ่ง