ไม่อยากพลาดอีก! “แสงอาทิตย์” เร่งแก้เกมซ้อมตามคำชี้ของ “บอสชาตรี”

“แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” กำปั้นดาวรุ่งดีกรีแชมป์มวยสากล นำคำชี้แนะจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” มาปรับใช้ในแผนการซ้อม ก่อนท้าชน “อาลี โคยูนชู” คู่ชกสายแข็งจากตุรกี ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
“แสงอาทิตย์” ต้องพุ่งชนความพ่ายแพ้สุดช็อกในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา เมื่อถูก “เสือแบล็ค ท.พราน49” ทำแสบกด 2 นับในยกสุดท้ายจนทำให้แพ้ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม การกลับมากู้ศรัทธามหาชนในครั้งนี้ “แสงอาทิตย์” พร้อมแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น หลังเจ้าตัวได้นำคำชี้แนะจากบิ๊กบอส “ชาตรี” มาปรับใช้ในการฝึกซ้อม
“เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้พบกับ บอสชาตรี ซึ่งผมได้รับคำแนะนำดี ๆ กลับมาด้วย บอสบอกว่าในไฟต์ล่าสุด ผมขึ้นไปชกโดยลืมสิ่งที่ถนัดที่สุดคือการออกหมัด ซึ่งเป็นเรื่องจริง เพราะตอนซ้อมผมเน้นเตะเยอะจนแทบไม่ได้ซ้อมหมัดที่เป็นอาวุธหลักของตัวเองเลย ไฟต์นี้ผมจึงปรับสมดุลการซ้อมใหม่ให้ครอบคลุมทั้งหมัดและเตะตามที่บอสแนะนำ”
“นอกจากนี้ บอสชาตรี ยังย้ำให้ผมมั่นใจในพลังหมัดของตัวเอง และบอกว่าเขาไม่ได้ผิดหวังที่ผมแพ้ในไฟต์ล่าสุด เพราะความพ่ายแพ้คือประสบการณ์ที่จะทำให้เติบโตขึ้นครับ”
นอกจากนี้ “แสงอาทิตย์” ยังเผยถึงทีเด็ดที่จะแสดงให้แฟน ๆ เห็นในไฟต์นี้ โดยจะนำสไตล์การชกเดินบู๊แหลกไม่เกรงใจใครของพี่เขย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135) มาประยุกต์เข้ากับสไตล์ของตัวเอง เพื่อดับซ่า “อาลี” คว้าแต้มชัยกู้ศรัทธามาครอง
“อาลี เป็นมวยที่ออกอาวุธได้ครบเครื่อง จุดเด่นของเขาคือการใช้หมัดคล้ายกับผม แต่ผมมั่นใจว่าหมัดของผมเร็วกว่า ถ้ามีจังหวะแลกหมัดกัน ผมอาจเห็นช่องแล้วกดเขาได้ก่อน และที่สำคัญผมจะไม่คิดเยอะตอนออกอาวุธแล้ว ผมปรับวิธีคิดมาใหม่ว่าถ้าออกอาวุธพลาดก็ไม่เป็นไร แค่ออกใหม่ให้โดนเท่านั้นก็พอ”
“และผมยังตั้งใจจะนำสไตล์การเดินชนแบบ พี่รถถัง มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่การเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าแลก แต่จะมีจังหวะและแผนในการรุกและรับอย่างชัดเจนระหว่างการเดินเข้าหาคู่ชกด้วยครับ”