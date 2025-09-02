ฝันเป็นจริง! “หนุ่มสุรินทร์” ก้าวจากครูพละ สู่นักสู้ผู้คว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 32

เปิดเส้นทางนักสู้ของ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” จอมบู๊ฝีมือดี วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ ผู้ที่ได้รับสัญญา ONE มูลค่า 3,200,000 บาท ย้อนหลังจากทางบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 32 จากเวที ONE ลุมพินี หลังทำผลงานสุดปังในศึก ONE ลุมพินี 122 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา
ชื่อของ “หนุ่มสุรินทร์” ถูกพูดถึงมากขึ้นในวงกว้าง เมื่อเจ้าตัวหักปากกาเซียนเอาชนะคะแนนเสียงข้างมาก “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” คู่ชกที่ถูกยกย่องว่าเก่งที่สุดของรุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เจ้าของสัญญา ONE และสถิติ 9 ไฟต์ไร้พ่ายในรายการ โอกาสนี้เราขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น ก่อนเตรียมไปโชว์ฝีมือบนสังเวียนระดับโลกต่อไป
#รักมวยไทยตั้งแต่เด็ก
“หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” หรือ “ยุทธนา ตะเคียนรัมย์” นักสู้จาก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ด้วยการสนับสนุนจากคุณลุง ขึ้นชกไฟต์แรกด้วยค่าตัว 120 บาท และตระเวนเก็บชัยชนะได้มากกว่าแพ้ ก่อนย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ ตอนอายุ 14 ปี และก้าวสู่อาชีพนักมวยเต็มตัว
#ที่มาของชื่อ “หนุ่มสุรินทร์”
ชื่อ “หนุ่มสุรินทร์” มีที่มาตั้งแต่สมัยเข้าเรียนที่กรุงเทพฯ เมื่ออาจารย์ได้ยินว่าเขาพูดภาษาเขมร จึงเข้าใจว่าเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ และตั้งชื่อให้ว่า “หนุ่มสุรินทร์” เดิมทีเจ้าตัวเคยคิดจะเปลี่ยนเป็น “หนุ่มศรีสะเกษ” ตามถิ่นกำเนิด แต่เมื่อใช้ชื่อเดิมขึ้นชกแล้วคว้าชัยต่อเนื่อง จึงเลือกเก็บชื่อนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน
#ชกมวยควบคู่อาชีพครู
หลังสำเร็จการศึกษาจวบจนปัจจุบัน “หนุ่มสุรินทร์” ยังคงมุ่งมั่นกับการทำงานเป็นครูสอนมวยที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าตัวมีความฝันอยากปั้นลูกศิษย์ให้ติดทีมชาติ โดยทุ่มเทดูแลภาพรวมการฝึกซ้อมทุกขั้นตอน เพื่อให้เด็ก ๆ แสดงผลงานออกมาดีที่สุด
#เก็บชัย 6 ไฟต์รวดคว้าสัญญา ONE
นับตั้งแต่ก้าวแรกในศึก ONE ลุมพินี 8 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 “หนุ่มสุรินทร์” สามารถรักษามาตรฐานการชกได้อย่างยอดเยี่ยม โดยตลอดกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา เขาเก็บชัยชนะทั้งหมด 6 ไฟต์ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท เข้ากระเป๋า 2 ครั้ง และมาพีกถึงขั้นสุดในไฟต์ล้ม “ทรงชัยน้อย” จนคว้าสัญญา ONE ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี