7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา สถานการณ์ปกติ คงกำลังพร้อมรับสถานการณ์ทุกพื้นที่

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด มีความสงบเรียบร้อยปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้วที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยที่เคยให้ที่พักพิงเป็นศูนย์อพยพกับชาวกัมพูชาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกอ้างสิทธิ์จะรุกล้ำในอธิปไตยของไทย
นายจิรายุ ยังกล่าวถึงกรณีชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดหนามและได้ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของไทยที่ บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นั้น พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการแจ้งความเอาผิด พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการ ย้ำว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย และจะนำประเด็นนี้เข้าสู่การประชุม GBC ในเดือนกันยายน
ขณะที่วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ที่จุดผ่านแดนถาวร ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ตรงข้ามช่องจวม จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายไทย และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา โดยภายหลังการประชุมประมาณ เวลา 12.15 – 12.45 น. และจะมีการแถลงข่าวร่วม ที่ทำการด่านศุลกากรช่องสะงำด้วย