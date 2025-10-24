จากเพื่อนสู่คู่ชก! “น้องโอ๋” ย้อนจุดเริ่มมิตรภาพ “รถถัง” ก่อนศึกเดือด

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร เปิดใจถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) ก่อนที่จะต้องโคจรมาชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึกยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แม้จะรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยชกอยู่ต่างรุ่นใน ONE และทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อเส้นทางมวยบังคับให้ชิงเข็มขัดสีทองอันทรงเกียรติซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนักสู้ “น้องโอ๋” ยืนยันว่าเขาจำเป็นต้องวางมิตรภาพที่มีไว้นอกสังเวียน และพร้อมจัดหนักจัดเต็มใส่ “รถถัง” แน่นอน
“ผมกับ รถถัง รู้จักกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยเข้ามาชก ONE ใหม่ ๆ ตอนนั้นผมยังเป็นครูมวยอยู่สิงคโปร์ เวลา “รถถัง” ไปชกที่นั่น ผมจะคอยช่วยเหลือกันมาตลอด พอมาอยู่เมืองไทย เราก็เตะฟุตบอลด้วยกันเป็นประจำ ในสนามบอลผมมักเป็นคนจ่ายบอลให้เขายิงประตู ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องทำเองเพื่อชิงเข็มขัดมา”
“เราสองคนเป็นมืออาชีพ รายการประกบให้ชกกันก็ต้องเต็มที่ ไม่ผมก็เขาต้องปิดเกมให้ได้ เรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังครับ”
หลังลดจากรุ่นแบนตัมเวตมาสู่รุ่นฟลายเวตในสองไฟต์ที่ผ่านมา “น้องโอ๋” สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะล่าสุดเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมก้าวขึ้นมาติดอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ได้สำเร็จ และยังส่งให้เขาได้รับโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดที่ว่างอยู่ในครั้งนี้
ในวัย 38 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงบั้นปลายอาชีพของนักมวยส่วนใหญ่ แต่ “น้องโอ๋” ยืนยันว่าโอกาสชิงเข็มขัดครั้งนี้สำคัญกับชีวิตของเขามาก โดยตั้งใจจะพิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีไฟและจิตวิญญาณนักสู้อยู่เสมอ
“เข็มขัดเส้นนี้สำคัญกับผมมาก มีคนบอกว่าผมอายุเยอะ ควรเลิกมวยได้แล้ว แต่ผมยังตื่นเช้าเข้ายิม ผมยังรักการชกมวย ยังมีไฟและร่างกายยังดี”
“ผมหวังเสมอว่าการลดรุ่นลงมาต้องได้ชิงแชมป์สักครั้ง ต้องขอบคุณ บอสชาตรี ที่เห็นว่าผมคู่ควรกับโอกาสนี้ ผมจะทำให้เต็มที่ครับ”