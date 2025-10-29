ฮึดสู้เต็มร้อย! “ทรงชัยน้อย” มั่นใจคืนฟอร์มล้างตา “นาดากะ–หนุ่มสุรินทร์”

“ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” มวยบู๊ใจใหญ่จากสมุทรปราการ ประกาศขอเร่งเสริมความมั่นใจ รอวันได้ล้างตา 2 คู่ปรับเก่า “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” และ “นาดากะ” หลังโชว์ฟอร์มเดือดปราบน้องใหม่ไฟแรง “สไล ทาน คี เชน” จากเมียนมา ในศึก ONE ลุมพินี 130 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา
แม้การกลับมาครั้งนี้ “ทรงชัยน้อย” จะสามารถคว้าชัยครั้งที่ 10 บนสังเวียน ONE ได้สำเร็จ แต่เจ้าตัวยอมรับว่ายังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้พร้อมเต็มร้อยสำหรับการรีแมตช์กับ 2 ว่าที่แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105–115 ป.) ในอนาคต
“จากไฟต์ที่แพ้พี่หนุ่มสุรินทร์ ทำให้ครั้งนี้ความมั่นใจของผมยังกลับมาไม่ค่อยเต็มร้อย ยังมีจังหวะหวาดระแวงอยู่บ้าง ผมจะต้องปรับให้ดีขึ้น เพื่อกลับมาให้ดีกว่าเดิมครับ”
“ไฟต์ระหว่าง นาดากะ กับ พี่หนุ่มสุรินทร์ สำหรับผมพร้อมเจอทั้งคู่ครับ ถ้า ONE มองว่าผมเหมาะสมจะได้ชิงเข็มขัด ผมศึกษาทั้งคู่อยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นแชมป์ ผมจะกลับไปทำการบ้านให้มากขึ้นกว่านี้แน่นอน แม้แชมป์คนแรกผมอาจเป็นไม่ได้ แต่คนที่ 2 ก็อาจจะได้ครับ”
สำหรับไฟต์นี้ “ทรงชัยน้อย” กลับมาพร้อมภารกิจเรียกฟอร์มเก่ง โดยต้องเจอกับ “สไล ทาน คี เชน” นักมวยเลทเว่ยดาวดังจากเมียนมา ตลอด 3 ยกทั้งคู่แลกอาวุธกันดุเดือด ก่อนที่ “ทรงชัยน้อย” ซึ่งออกหมัดเข้าเป้าเรียกนับคู่ชกจากเมียนมาในยกสุดท้าย จะเข้าป้ายคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างสวยงาม
“ยกแรกผมวางแผนใช้จังหวะฝีมือ เพราะเห็นว่าเขาช้ากว่า เลยลองปรับสไตล์มาเล่นแบบนี้ ยกแรกอาจออกอาวุธน้อยไป แต่พอเริ่มเข้าจังหวะก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ”
“จังหวะได้นับ เขาเห็นผมมีแผลแตกเลยพยายามเข้ามาเล่นงาน แต่ประมาทเกินไป จนเข้าทางหมัดผมพอดี แต่ต้องยอมรับว่าเขาถึกมาก ๆ ไม่มีอาการให้เห็นเลย พอช่วงท้ายเดินแลกกัน คิดว่าไหน ๆ มีแผลแล้ว ก็บวกเลย เขาอยากปะทะ ผมจัดให้ครับ”
“ทรงชัยน้อย” กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้ง หลังสะดุดไปในไฟต์ก่อน ต้องมารอลุ้นกันว่าความฝันในการขึ้นชิงเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ของเขาจะกลายเป็นจริงเมื่อไหร่ รอติดตามตอนต่อไป!
