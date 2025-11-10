สิงห์ ได้ 4 คนรักมวยไทยชนะ “Singha ONE HIT THE RING” เตรียมบินลัดฟ้าลุยญี่ปุ่น เชียร์ศึก ONE 173 ติดขอบสังเวียน

สิงห์ ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ ของ ONE Championship จัดกิจกรรม "Singha ONE HIT THE RING - UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS" ให้คนรักมวยไทยประลองทักษะความเร็วและความแม่นยำ ประสบความสำเร็จในการเฟ้นหา 4 ผู้ชนะ ได้แก่ ธีรภัทร์ แท่นกระโทก, โสภณ สิมมา, ศิริกาญจน์ อริยะมงคลสุข และกัลยรัตน์ ธัญวิจิตรสกุล เตรียมพร้อมบินไปชมศึก ONE 173 และให้กำลังใจนักชกไทยติดขอบเวที อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว
กิจกรรม "Singha ONE HIT THE RING - UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS" เปิดโอกาสให้คนรักมวยไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ (ยกเว้นนักมวยอาชีพ) มาประลองทักษะมวยไทย ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมที่เน้นความเร็วและความแม่นยำ ได้แก่ พละกำลัง (Power Rope Slam), หมัด (Punch Combo), เท้า (Low-Mid Kicks) และเข่า (Spear Knees) โดยมีผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน และได้ผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จำนวน 400 คนจากแต่ละฐานการแข่งขันรวม 20 ยิมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568
โดยในรอบชิงชนะเลิศ นอกจาก 4 ฐานกิจกรรมจากรอบคัดเลือก ยังมีเพิ่มอีก 1 ฐาน ทักษะมวยไทย (Muaythai Combo) เพื่อหาผู้ทำเวลาดีที่สุด 4 คน ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขัน 3 ซูเปอร์สตาร์ของ ONE Championship อย่างตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม, สินสมุทร ส.กลิ่นมี และ ปตท. อภิชาติฟาร์ม ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำสาธิตการแข่งขัน และพบปะแฟนคลับอย่างเป็นกันเองอีกด้วย
สำหรับ 4 ผู้ชนะของ “Singha ONE HIT THE RING - UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS" ประกอบด้วย ฝ่ายชาย ธีรภัทร์ แท่นกระโทก และโสภณ สิมมา ส่วนฝ่ายหญิง ศิริกาญจน์ อริยะมงคลสุข และกัลยรัตน์ ธัญวิจิตรสกุล โดยมี วิรุฬห์ ภัทรมนัสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรม และ Sport Sponsorship บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด รวมถึงสองนักชกดังที่จะชกในศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่นอย่าง ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ และ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งทั้ง 4 คน เตรียมบินลัดฟ้าเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2568 เพื่อชมศึก ONE 173 ที่สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568